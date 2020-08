Siêu xe JP Zero đến từ nước Áo chào giá tới 18 tỷ đồng

Lotus là một thương hiệu không có bán nhiều mẫu xe trên thị trường, nhưng mỗi sản phẩm của nhà sản xuất xe thể thao Anh Quốc này đều nhận được nhiều sự chú ý của những người đam mê tốc độ. Một trong những triết lý thiết kế xe nổi bật của Lotus đó là giữ trọng lượng càng nhẹ càng tốt và mới đây nó được trang bị trên siêu xe JP Zero. Mới đây, một công ty tới từ nước Áo, Jubu Performance, đã chế tạo một mẫu xe mới bằng cách vận dụng triết lý của Lotus. JP Zero của Áo là một chiếc xe đua phân hạng GT2 thân vỏ sợi carbon hoàn toàn dựa trên Lotus Exige. Phiên bản cụ thể JP Zero trong ảnh đây có sử dụng một khối động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5 lít mà có tua máy lên tới 7.200 vòng/phút. Jubu có cung cấp tất cả 3 phiên bản của chiếc xe gồm ZEROrace, ZEROtrack, và ZEROstreet. Công ty nói rằng phiên bản xe đua “race” có thể thi đấu trong phân hạng GT2 trong khi phiên bản đi đường phố “street” sẽ là một siêu xe cực sang trọng với thân vỏ sợi carbon. Tài xế có thể cài đặt số mã lực của xe từ 410 lên 610 bằng cách sử dụng một công tắc trong khoang lái, trong khi phiên bản ZEROstreet có thể sản sinh tới 740 mã lực. Một hộp số ly hợp kép 7 cấp được thiết kế đặc biệt sẽ mang tới sự kết hợp hoàn hảo giữa hộp số cơ và tự động. “Đây là một trong những thành tựu lớn nhất của dự án. Hộp số DCTcủa chúng tôi rất dễ xử lý và có thể cạnh tranh với mọi hộp số cơ trên đường đua – nhưng nếu bạn muốn thư giãn, bạn có thể chuyển từ chế độ số sàn sang tự động,” ông Jung nói. Hộp số này có thể chịu được hơn 100 giờ trên đường đua mà không cần bảo dưỡng nặng hoặc tái chế. ZEROrace có tổng trọng lượng không tải chỉ là 960 kg, đồng nghĩa nó cực kỳ nhanh và linh hoạt. Quá trình giao hàng ZEROrace và ZEROtrack sẽ bắt đầu trong mùa xuân năm 2021, trong khi bản ZEROstreet sẽ cần chờ tới mùa xuân năm 2022.Giá xe JP Zero mới này sẽ khởi điểm là 249.000 euro (tương đương 6,89 tỷ đồng) đối với ZEROtrack và có thể lên cao tới 650.000 euro (xấp xỉ 18 tỷ đồng) đối với bản Zerostreet. Jubu sẽ chỉ chế tạo 20 chiếc mỗi phiên bản, tổng cộng tất cả 60 chiếc mà thôi. Video: Top 10 siêu xe điện nhanh nhất thế giới.

