Ford Mustang Mach-E giảm tới 6000 USD "đấu" Tesla và VinFast VF8

Vào hồi giữa tháng 1/2023, hãng Tesla đã công bố chương trình giảm giá từ 6-20% cho 2 mẫu xe điện Model Y và Model 3 ở thị trường Mỹ. Nhờ đó, phiên bản tiêu chuẩn của Tesla Model 3 hiện có giá chỉ từ 43.990-53.990 USD. Con số tương ứng của Tesla Model Y bản Dual-Motor Long Range là 53.490 USD.

Động thái giảm giá xe để kích cầu của Tesla đã khiến các hãng đối thủ cũng phải làm theo. Một trong số đó có Ford. Mới đây, hãng Ford đã công bố triển khai chương trình giảm giá Ford Mustang Mach-E của mình ở thị trường Mỹ. Tùy thuộc vào phiên bản, giá xe Ford Mustang Mach-E 2023 sẽ giảm từ 600 - 5.900 USD. Ford Mustang Mach-E chạy điện - đối thủ của VinFast VF8 tại thị trường Mỹ mới đây đã được giảm giá lên đến gần 6.000 USD, tùy phiên bản. Trong đó, 2 phiên bản giảm giá mạnh nhất, lên đến 5.580 USD, là Ford Mustang Mach-E GT Extended Range và California Route 1 eAWD Extended Range. Cụ thể, giá của bản GT Extended Range giảm từ 71.395 USD xuống còn 65.495 USD. Con số tương ứng sau khi giảm giá của California Route 1 eAWD Extended Range là 59.495 USD. Trong khi đó, phiên bản giảm giá ít nhất, chỉ 600 USD, là Select eAWD Standard, xuống còn 50.495 USD. Phiên bản Select RWD Standard Range lại giảm giá 900 USD, xuống còn 47.495 USD. Như vậy, với giá bán này, Select RWD Standard Range trở thành phiên bản rẻ nhất của dòng Ford Mustang Mach-E ở thị trường Mỹ. Đồng thời, phiên bản này cũng rẻ hơn VinFast VF8 Eco City Edition. Trong khi đó, phiên bản Select eAWD Standard của Ford Mustang Mach-E rẻ hơn VinFast VF8 Plus City Edition. Phiên bản Select eAWD Standard của Ford Mustang Mach-E rẻ hơn VinFast VF8 Plus City Edition.

Cách đây không lâu, hãng xe Việt VinFast đã công bố điều chỉnh giá bán cho dòng xe VF8 City Edition ở thị trường Mỹ. Sau điều chỉnh, VinFast VF8 City Edition bản Eco có giá 49.000 USD trong khi bản Plus là 56.000 USD. So với thời điểm tháng 12/2022, mẫu xe điện "made in Vietnam" này rẻ hơn 6.500 USD ở cả hai phiên bản.



Tuy nhiên, nếu trừ 3.000 USD theo ưu đãi của hãng VinFast thì VF8 Eco City Edition lại rẻ hơn Ford Mustang Mach-E Select RWD Standard Range. Trong khi đó, VinFast VF8 Plus City Edition dù đã trừ 3.000 USD thì vẫn đắt hơn Ford Mustang Mach-E Select eAWD Standard.

Ở thị trường Mỹ, Ford Mustang Mach-E chạy điện hiện có 4 phiên bản là Select, California Route 1, Premium và GT. Bên cạnh đó là 2 loại pin có dung lượng 68 kWh và 88 kWh. Thông số cụ thể của mẫu ôtô điện này ở các phiên bản như sau: