Ford Mustang Mach-E GT "không uống xăng", hơn 4,6 tỷ tại Việt Nam

Trong phân khúc xe SUV hạng sang xe điện, giới nhà giàu Việt chỉ quen với Tesla Model X nhưng với mức giá bán trên 7 tỷ đồng không phải ai cũng chịu rút hầu bao để sở hữu. Vì thế, sự xuất hiện của 1 chiếc xe SUV điện như Ford Mustang Mach-E 2022 mới là 1 cơn gió lạ. Giá xăng tại Việt Nam đã tăng cao kỷ lục nên việc chọn mua xe điện có thể là giải pháp nhiều người nghĩ đến. Tại Việt Nam hiện chỉ có duy nhất một chiếc Ford Mustang Mach-E GT nhập khẩu tư nhân đang rao bán nên có thể xem là hàng độc lạ cho các dân chơi. Giá xe Ford Mustang Mach-E GT tại Việt Nam được 1 công ty nhập khẩu tư nhân nhá hàng với con số trên 2xx.000 đô la, ít nhất phải trên 4,6 tỷ đồng. Còn tại thị trường nước ngoài, chiếc xe SUV điện đầu tiên của hãng xe Mỹ có giá trên 1,4 tỷ đồng, đây là giá bán dành cho phiên bản Ford Mustang Mach-E GT. Bỏ ra số tiền tới hơn 4,6 tỷ đồng khách hàng Việt không phải lo ngại giá xăng tăng cao kỷ lục, lý do là Mach-E GT không giống bất kỳ chú ngựa hoang Ford Mustang nào khi được trang bị động cơ điện. Cụ thể, 2 mô tơ điện của mẫu xe Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên về đến dải đất hình chữ S sẽ truyền đến bốn bánh và bơm ra tổng công suất tối đa 480 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 814 Nm. Đây là thông số rất ấn tượng và còn cao hơn 170 mã lực so với xe thể thao Ford Mustang bản tiêu chuẩn sử dụng máy xăng. Sức mạnh đáng nể từ khối động cơ điện sẽ giúp chiếc xe SUV Ford Mustang Mach-E GT bản tiêu chuẩn đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 96 km/h chỉ trong thời gian 3,8 giây. Khả năng tăng tốc của chiếc SUV điện này không thua kém gì các siêu xe như Lotec Sirius, Ferrari F430 hay Lamborghini Gallardo. Tuy nhiên, có một con át chủ bài mà các siêu xe trên không thể so sánh được với Ford Mustang Mach-E GT chính là việc xe "bất tử" trước giá xăng tăng cao và chạy 1 mạch từ Sài Gòn đi Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa mà không cần phải quan tâm đến việc tìm kiếm chỗ nào để nạp điện. Còn với các siêu xe ước tính phải 1 lần ghé vào cây xăng để đổ đầy bình. Ford Mustang Mach-E GT được trang bị cụm pin 88 kWh giúp xe có thể phục vụ chủ nhân trên hành trình dài gần 500 km rồi mới phải sạc đầy trở lại. Khi cần phải sạc pin cấp tốc, Ford Mustang Mach-E GT dễ dàng hoàn thành việc sạc pin từ 10% lên 80% trong vòng 45 phút nhờ hỗ trợ hệ thống sạc 150 kW, lúc này, chủ xe chỉ việc kết nối với hệ thống sạc nhanh. Những lợi thế tiếp theo của Ford Mustang Mach-E GT đến từ yếu tố không sử dụng động cơ đốt trong như các mẫu xe thể thao nên sẽ có thêm khoang chứa đồ ở phía trước. Tất nhiên, dung tích khoang hành lý này không nhiều nhưng cũng đủ để chứa 1 vali cỡ nhỏ. Dung tích khoang hành lý phía sau của Mustang Mach-E 2021 là 821 lít và sẽ tăng lên 1.687 lít khi gập hàng ghế thứ hai xuống. Bên trong khoang lái xe SUV điện Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên về Việt Nam đang được rao bán trên 4,6 tỷ đồng có ghế ngồi bọc da Sensico kết hợp với vải Premium Black Onyx hoặc Space Gray. Xe có màn hình giải trí kích thước lên đến 15,5 inch được điều khiển bằng núm điều chỉnh phía dưới hoặc cảm ứng, xe còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 10,2 inch. Video: Xem Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên tại Việt Nam.

