VinFast VF8 City Edition 2023 giảm giá bán, pin xe đi được xa hơn

Vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái, lô xe gồm 999 chiếc VinFast VF8 chạy điện đầu tiên đã cập cảng tại bang California, Mỹ. Theo hãng VinFast, toàn bộ những chiếc VF8 này đều thuộc phiên bản City Edition vốn không được bán tại thị trường Việt Nam. Chẳng bao lâu sau đó, giá xe VinFast VF8 City Edition ở thị trường Mỹ đã được công bố, cụ thể là 55.500 USD với bản Eco và 62.500 USD với bản Plus.

Tuy nhiên, mới đây, VinFast lại gây bất ngờ khi công bố điều chỉnh giá của VF8 City Edition. Theo đó, bản Eco của mẫu ôtô điện này giảm giá xuống còn 49.000 USD trong khi bản Plus chỉ còn 56.000 USD. Như vậy, giá của VinFast VF8 City Edition bản Eco và Plus đều giảm 6.500 USD so với mức ban đầu.