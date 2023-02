Loạt xe cổ triệu đô tại Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza 2023

Trong khuôn khổ triển lãm Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza 2023, sự kiện chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều mẫu xe Ferrari từ mọi thời đại trong lịch sử lâu đời của thương hiệu. Chuỗi sự kiện này được tổ chức vào ngày 26-29/1/3023 tại Palm Beach, chào đón đông đảo những người đam mê xe ôtô cổ điển đến nơi đây tham gia và chia sẻ đam mê. Thương hiệu Ý thông qua dịp này cũng đã tri ân tới sự kiện 24 Hours of Le Mans khi giải đấu huyền thoại này chính thức bước sang tuổi 100 vào năm nay. Trong số rất nhiều chiếc Ferrari hàng hiếm xuất hiện trên bãi cỏ cho Concours vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 là những chiếc xe đã đua tại Le Mans trong những năm qua. Lần đầu tiên Ferrari xuất hiện tại cuộc đua sức bền là vào năm 1949; từ đây đánh dấu sự khởi đầu của một di sản dẫn đến hàng chục chiến thắng trong hạng và chín chiến thắng chung cuộc. Do đó, Cavallino Classic Concorso d'Eleganza năm nay tại khách sạn The Breakers là một cơ hội hiếm có để những người mê xe có thể chiêm ngưỡng những chiếc xe đua đặc biệt này cùng nhau ở một địa điểm, từ đây phô diễn vẻ đẹp trước ban giám khảo cũng như khán giả trong hạng mục Le Mans dành riêng. Cavallino và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Canossa Luigi Orlandini cho biết: "Ferrari là nhân vật chính trong Le Mans trong nhiều thập kỷ và đây là dịp cần thiết để kỷ niệm cột mốc đáng kinh ngạc này bằng một dòng Ferrari tuyệt vời đã làm nên lịch sử của cuộc đua nổi tiếng nhất thế giới. Vào năm 2022, chúng tôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ferrari với một dòng xe đặc biệt đại diện cho mỗi năm lịch sử của thương hiệu này, giờ đây chúng tôi muốn tri ân tới giải đua 24 Hours of Le Mans.” Sau khi hoàn thành Concours, những người tham dự đã được trải nghiệm bữa tối kiểu Ý đích thực và tham gia vào buổi đấu giá từ thiện sau lễ trao giải. Concorso d'Eleganza chắc chắn là sự kiện yêu thích của mọi người, nhưng sự kiện kéo dài bốn ngày đã được bắt đầu vào thứ Năm với một ngày track day tại The Concours Club. Thứ Sáu được dành riêng cho những chủ xe du ngoạn dọc theo các đường cao tốc ven biển của Florida trong Tour d’Eleganza. Chủ nhật là một ngày thư giãn tại Mar-a-Lago với những chiếc xe đẹp hơn, lần này mở ra cho các hãng và mẫu xe khác không gian trưng bày mới. Là một trong những sự kiện ôtô mùa đông lớn nhất thế giới, Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza luôn là một trải nghiệm thú vị với những chiếc xe đẹp, đồ ăn ngon, phong cảnh tuyệt vời. Video: Palm Beach Cavallino Classic 30ᵀᴴ Anniversary.

