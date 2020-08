Ford EcoSport giảm tới 85 triệu tại Việt Nam đấu Kia Seltos

Từng một thời làm mưa làm gió trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam nhưng sự xuất hiện của Hyundai Kona đã đẩy Ford EcoSport vào thế khó. Theo báo cáo của VAMA, tổng kết doanh số trong tháng 7/2020 của Ford EcoSport đạt 286 xe, chưa bằng một nửa doanh số của Hyundai Kona (663 xe). Tính tổng 7 tháng đầu năm 2020, doanh số cộng dồn Ford EcoSport mới đạt hơn 2.400 xe và đã giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019.

Chưa thoát khỏi sức ép từ Hyundai Kona thì sự xuất hiện của đối thủ mới Kia Seltos gần đây lại đặt Ford EcoSport vào tình cảnh khó khăn hơn. Trước thách thức lớn từ nhiều phía, để tăng sức cạnh tranh, các đại lý đã giảm giá Ford EcoSport với mức giảm cao nhất tới 85 triệu đồng.

Trong tháng 8/2020 này, mẫu xe Ford EcoSport được tiếp tục được các đại lý giảm giá từ 40 đến 85 triệu đồng.

Theo khảo sát trong tháng 8/2020, Ford EcoSport đang được các đại lý khu vực Hà Nội giảm giá tiền mặt từ 38 – 85 triệu đồng chưa kể khuyến mãi phụ kiện. Trong đó, phiên bản Ambiente 1.5 MT giảm giá cao nhất 85 triệu đồng xuống còn 460 triệu đồng, tuy nhiên lượng hàng còn rất ít.

Phiên bản Titanium 1.5 AT sẵn hàng nhưng mức giảm thấp hơn, phiên bản này được giảm giá trực tiếp 38 triệu đồng và tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất, cùng một số phụ kiện như dán kính, trải sàn, camera hành trình (trường hợp khách không muốn nhận phụ kiện sẽ được giảm thêm 5 triệu đồng).

Phiên bản Titanium 1.0 AT được giảm giá 59 triệu xuống còn 630 triệu và tặng một số phụ kiện như dán kính, trải sàn. Các phiên bản Ambiente 1.5 AT và Trend 1.5 AT đã hết hàng ở hầu hết các đại lý.

Tại khu vực TP HCM, phiên bản Ambiente 1.5 MT giảm giá 80 triệu đồng xuống còn 465 triệu đồng. Phiên bản Ford Titanium 1.5 AT giảm giá 45 triệu đồng và tặng thêm một số phụ kiện như dán kính, trải sàn, camera hành trình (trường hợp khách không lấy phụ kiện sẽ được giảm thêm 5 triệu đồng).

Phiên bản Titanium 1.0 AT sản xuất 2020 được giảm giá 40 triệu đồng trong khi cùng phiên bản này nhưng sản xuất năm 2019 sẽ được giảm tới 80 triệu đồng, tuy nhiên lượng hàng còn rất ít ở một vài đại lý.