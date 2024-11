Video: Người dùng đánh giá ôtô điện Wuling Mini EV tại Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu quý III của Công ty cổ phần Ôtô TMT (TMT Motors) đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 356 tỷ đồng. So với quý II, con số này còn thấp hơn một nửa. Đồng thời, giá vốn hàng bán tăng nhẹ, dẫn đến việc nhà phân phối ôtô điện Wuling ghi nhận lỗ gộp gần 38 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, TMT báo lỗ sau thuế khoảng 92,7 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ hai liên tiếp của công ty. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của TMT đã âm hơn 191 tỷ đồng.

Đơn vị bán ôtô điện rẻ nhất Việt Nam báo lỗ hơn 92 tỷ đồng.

TMT Motors cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng thua lỗ là do khó khăn kinh tế, cùng với việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và sự thay đổi công nghệ đã làm giảm mạnh doanh số xe. Thêm vào đó, chi phí tài chính cao kéo dài do lượng hàng tồn kho lớn đã tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh. Do vậy, TMT đã phải cắt lỗ mạnh mẽ để chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh mới và tiến hành tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm sản phẩm, nhà cung cấp và quản trị qua phần mềm.

Với các biện pháp quyết liệt này, TMT tuyên bố sẽ "chấp nhận thua lỗ năm nay" nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản với ngân hàng và phát triển trong tương lai. Từ đầu năm 2025, công ty dự kiến tuyển dụng thêm ít nhất 700 công nhân có tay nghề cao để mở rộng sản xuất.

Về mặt sản phẩm, TMT sẽ tái cấu trúc toàn bộ dòng xe tải mới đạt tiêu chuẩn EURO 5 và 6. Đối với xe điện, nhà phân phối này sẽ hợp tác với đối tác nước ngoài để lựa chọn sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh.

TMT Motors là đối tác của liên doanh General Motors - SAIC - Wuling trong việc sản xuất, lắp ráp và phân phối ôtô điện mini Wuling Mini EV tại Việt Nam. Mẫu xe này đã được giới thiệu tại thị trường trong nước vào giữa năm ngoái với hai phiên bản pin có khả năng di chuyển lần lượt 120 km và 170 km, có giá lần lượt là 239 triệu và 279 triệu đồng. So với đối thủ VinFast VF 3 (thuê pin giá 240 triệu đồng), đây vẫn là mức giá thấp nhất cho một chiếc ôtô điện tại thị trường Việt Nam.

Vào tháng 9, trong báo cáo soát xét bán niên, đơn vị kiểm toán đã chỉ ra rằng có yếu tố không chắc chắn có thể gây nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của TMT. Vào thời điểm đó, doanh nghiệp TMT đã lỗ gần 99 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi gần 1,2 tỷ đồng.

