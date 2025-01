Đặng Lê Nguyên Vũ chi hàng trăm tỷ mua ôtô trong năm 2024

Trong năm 2023, đặc biệt nhất là năm 2022, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ chi nghìn tỷ mua siêu xe, năm 2024 cũng có phần sôi động không kém, mặc dù số lượng siêu xe về garage của doanh nhân này không nhiều, thay vào đó là các mẫu ôtô độc lạ và cổ điển hàng hiếm. Có những siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ mua chỉ vài phút, cũng có xe mất vài tháng vì phải xem pháp lý như nào, nhìn chung, năm 2024 "Qua" Vũ chi ít hơn trong việc mua xe như các năm trước, đa phần các mẫu xe mua là xe cổ, có chiếc vài trăm triệu đồng. Pha chốt xe ấn tượng nhất của "vua cà phê" Việt Nam trong năm 2024 là chiếc siêu xe Mercedes-AMG GT R, mẫu xe này dù rao bán hơn 1 năm vẫn không ai mua, các thương lái truyền tay nhau để "đổi vía", nhưng chỉ đến khi chiếc Mercedes-AMG GT R được mang qua 1 showroom mà "Qua" Vũ hay cà phê, nó đã được chốt mua chỉ sau vài phút xem xe. Ngoài chiếc Mercedes-AMG GT R ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng mua chiếc Mercedes-AMG GT S chỉ sau 1 ngày xe rao bán, giá trị của 2 chiếc xe này ước tính hơn 16 tỷ đồng. Các siêu xe về garage của Đặng Lê Nguyên Vũ trong năm 2024 còn có Ferrari 812 GTS, Ferrari 812 Superfast, cặp đôi 812 này sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng chắc chắn trong 2 hay 3 năm tới, sẽ không 1 lần nào xuất hiện công khai, dù là với danh nghĩa trưng bày. Ngoài ra còn có màn mua Ferrari California T khá ngẫu hứng, siêu xe mui trần này cũng từng thuộc sở hữu của ông trước khi bị bán lại, sau cùng là chiếc Ferrari 488 Pista cũng như Ferrari 430 Scuderia từ 1 tay sưu tập xe kín tiếng. Siêu xe về garage của "Qua" Vũ trong năm 2024 khá khiêm tốn so với các xe trước đó, 1 phần vì ông muốn dành chỗ nhiều hơn cho các mẫu xe JDM, xe độc lạ như Jaguar XJS được sản xuất từ năm 1975 đến năm 1996, hàng cực độc Datsun 280ZX, các biến thể khác nhau của Toyota Celica, Toyota Supra, Toyota Crown Custom 1971. Tiếp tục còn có xe lạ Suzuki Samurai, Toyota AE86, Toyota Corolla, Chevrolet Corvette C3, Mazda MX-5 Miata NA, Mazda RX-7 FD, Datsun 1600 Roadster, Pontiac Firebird, Toyota MR2. Các dòng xe thể thao có Mercedes-Benz 190SL, Mercedes-Benz 280SL, Mercedes-Benz 560SL, Mercedes-Benz SLK, Porsche 930 Turbo, Porsche 356, Porsche 944, Porsche 911 GT3 RS, Chevrolet Corvette C7 Z06, Aston Martin V8 Vantage, Aston Martin DB9 Volante... và chốt đơn 2024 với 2 chiếc Morgan là bản xe Plus Four và Plus Six. Đây đều là các mẫu xe được những thương lái bán xe cho ông Vũ tiết lộ, bản thân doanh nhân này cũng không chia sẻ gì nhiều về việc mua xe, vì thế, sẽ còn nhiều nhân tố bí ẩn được mang về garage của doanh nhân này mà không được chia sẻ. Theo một số nguồn tin riêng, Chevrolet Corvette C6 Convertible mui trần duy nhất Việt Nam đã âm thầm được doanh nhân này mua. Video: Cận cảnh dàn Siêu Xe Độc vài trăm Tỷ của Đặng Lê Nguyên Vũ.

