Wuling Hongguang Mini EV 2024 sắp về Việt Nam liệu có..."ế chổng vó"

Theo một số nguồn tin, mẫu xe Wuling Hongguang Mini EV 2024 mới (hay còn gọi là Wuling HongGuang Mini EV Macaron) hiện đang được một số tư vấn bán hàng nhận đặt cọc trước. Người bán cho biết xe sẽ về Việt Nam trong năm nay, giá xe Wuling Hongguang Mini EV 2024 bán ra dự kiến tăng so với mức giá hiện tại từ 239 - 279 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại TMT Motors - đơn vị chịu trách nhiệm phân phối các xe Wuling tại Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc có đưa Wuling Hongguang Mini EV 2024 về nước ta hay không. So với phiên bản hiện hành, Wuling Hongguang Mini EV 2024 được tăng nhẹ về kích thước. Theo đó, xe có số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.064 x 1.493 x 1.621 (mm). Xe dài hơn 144 mm và có trục cơ sở dài 2.010mm, nhỉnh hơn so với 1.940mm của phiên bản cũ. Trong khi đó, chiều rộng và chiều cao không thay đổi. Bán kính quay đầu của xe là 4,3m. Tiếp đến là thiết kế của Wuling Hongguang Mini EV 2024 có phần mềm mại, điệu đà hơn. Điển hình như hệ thống đèn chiếu sáng trước/sau được tạo hình bo tròn hay bộ mâm kích thước 12 inch mô phỏng cỏ 4 lá độc đáo. Logo SmileyWorld Macaron độc quyền được gắn trên thân xe và trên nóc có giá để hành lý. Bên trong cabin, Wuling Hongguang Mini EV 2024 được bổ sung thêm một màn hình giải trí trung tâm cảm ứng, đặt nổi kích thước 8 inch. Các núm điều chỉnh điều hòa được thiết kế lại, tạo hình tròn. Xe được trang bị hệ thống âm thanh hai loa và 3 cổng USB. Đáng chú ý, Wuling Hongguang Mini EV 2024 đã được bổ sung túi khí cho bên ghế phụ. Khoang cabin của Wuling Hongguang Mini EV 2024 vẫn bố trí 4 chỗ ngồi. Người ngồi sau phải kéo ghế trước để đi vào. Hàng ghế sau có thể gập xuống để tăng thể tích cốp lên 734 lít, chứa được một chiếc valy 32 inch, một valy 28 inch và 2 valy 24 inch. Về truyền động, Wuling Hongguang Mini EV 2024 dùng động cơ có 40 mã lực và mô-men xoắn 92 Nm đặt phía sau. Pin LFP 17,3 kWh cung cấp phạm vi di chuyển 215 km, cao hơn mức 170 km trên Wuling HongGuang Mini EV bản pin 13,9kW đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Tốc độ tối đa của xe là 100 km/giờ. Ngoài ra, Wuling Hongguang Mini EV 2024 có thể sạc nhanh, thay vì chỉ có sạc chậm như thế hệ cũ. Với sạc nhanh, pin sẽ tăng từ 30% - 80% trong 35 phút, trong khi phải mất 5 giờ để sạc từ 20% - 100% khi sạc chậm. Phiên bản mới này cũng được trang bị tiêu chuẩn tính năng sưởi ấm và cách nhiệt cho pin. Wuling Hongguang Mini EV hiện vẫn đang gặp nhiều thử thách tại Việt Nam do thương hiệu mới đến từ Trung Quốc, giá bán dù ở mức rất phổ thông nhưng khó tiếp cận người dùng vì đây là xe điện nhưng chưa có hệ thống trạm sạc phổ biến. Video: Xem chi tiết Wuling Hongguang Mini EV 2024 chạy điện.

