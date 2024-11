SUV BYD Atto 3 bị chê hệ thống hỗ trợ lái kém an toàn

Video: Euro NCAP thử nghiệm BYD Atto 3 SUV vào năm 2022.

Theo trang tin Reuters, Cơ quan An toàn Ôtô Châu Âu (Euro NCAP) vừa đưa mẫu xe SUV Atto 3 của hãng BYD vào danh sách "không được khuyến nghị" sau khi mẫu xe này không vượt qua các bài kiểm tra an toàn của hệ thống hỗ trợ người lái. Kết quả này được xem như một trở ngại lớn cho BYD khi thương hiệu ôtô Trung Quốc này đang nỗ lực mở rộng thị phần tại châu Âu - một thị trường được xem là "khó tính" với tiêu chuẩn an toàn khắt khe.

Trong đợt đánh giá mới nhất theo chuẩn Euro NCAP cho BYD Atto 3 đã không đạt điểm nào trong phần tính năng giám sát người lái và bị chỉ trích vì hoạt động yếu kém trong việc ngăn chặn hành vi vượt ngưỡng tốc độ, cụ thể là trên mức 90 km/h. Euro NCAP nhấn mạnh rằng Atto 3 thiếu sót trong việc đảm bảo an toàn cho người dùng khi không hỗ trợ đủ các biện pháp kiểm soát tốc độ hiệu quả.

Không chỉ gặp vấn đề trong kiểm soát tốc độ, BYD Atto 3 bị đánh giá thấp ở hệ thống hỗ trợ tài xế trong các tình huống lưu thông. Theo cơ quan này, khả năng ngăn ngừa va chạm khẩn cấp của Atto 3 không đạt yêu cầu tối thiểu để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe không đủ tiêu chuẩn giúp người lái tránh được các tình huống nguy hiểm, điều mà hầu hết các mẫu xe được khuyến nghị tại châu Âu đều phải đáp ứng.

Đáng chú ý, đánh giá này hoàn toàn trái ngược với các quảng cáo trước đó của BYD khi thương hiệu này lần đầu gia nhập thị trường châu Âu.

Trươc đó, vào năm 2023, Atto 3 đã từng đạt điểm 5 sao trong một bài kiểm tra Euro NCAP, tạo nên niềm tin mạnh mẽ cho khách hàng về chất lượng và độ an toàn của chiếc xe. Tuy nhiên, những thiếu sót mới đây đã khiến người tiêu dùng và giới chuyên gia châu Âu phải đặt lại dấu hỏi về chất lượng thực sự của mẫu xe này.

Hiện tại, BYD từ chối trả lời truyền thông về kết quả kiểm tra này và các thông tin liên quan. Việc giữ im lặng trước đánh giá tiêu cực của Euro NCAP phần nào gây thất vọng, đồng thời làm giảm niềm tin từ thị trường châu Âu đối với mẫu xe này nói riêng và các sản phẩm của BYD nói chung.

Trong khi BYD gặp khó khăn tại châu Âu, Atto 3 vẫn đang được bán tại Việt Nam từ tháng 6 với hai phiên bản có giá dao động từ 766 - 886 triệu đồng. Cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B, Atto 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe "gánh vác doanh số" cho BYD tại Việt Nam, đối đầu với loạt đối thủ mạnh như Mitsubishi Xforce (giá từ 599 - 705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (từ 650 - 765 triệu đồng), Hyundai Creta (từ 599 - 699 triệu đồng) và Kia Seltos (từ 599 - 799 triệu đồng).