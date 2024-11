Toyota bán SUV điện giá rẻ Suzuki phát triển trên toàn cầu

Mới đây, Suzuki và Toyota đã công bố kế hoạch nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực xe điện. Theo đó, dòng SUV thuần điện (BEV) do Suzuki phát triển sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm của Toyota trên thị trường toàn cầu. Mẫu xe SUV điện của Toyota và Suzuki này dự kiến sẽ được sản xuất tại nhà máy Suzuki Motor Gujarat ở Ấn Độ vào đầu năm sau. Việc phát triển dòng xe thuần điện đã đánh dấu bước tiến đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác sản xuất thiết bị gốc (OEM) giữa hai công ty Nhật Bản. Dòng xe thuần điện này sẽ sớm được ra mắt trên toàn cầu, mang đến một lựa chọn mới mẻ cho phân khúc SUV đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thông qua đó, Suzuki và Toyota cũng góp phần quan trọng vào sứ mệnh trung hòa carbon. Hiện hãng Suzuki vẫn chưa công bố danh tính của mẫu SUV thuần điện mới. Tuy nhiên, không khó để dự đoán đây sẽ là phiên bản thương mại của mẫu xe Suzuki eVX Concept từng ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Auto Expo 2023 ở Ấn Độ vào đầu năm ngoái. Trong năm 2024, hãng Suzuki cũng đã mang mẫu xe này đến trưng bày tại các triển lãm ô tô ở Indonesia và Philippines. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu mẫu SUV thuần điện của Suzuki sẽ được bán ở thị trường Đông Nam Á trong tương lai.SUV điện Suzuki eVX Concept sở hữu thiết kế ngoại thất khá ấn tượng với gầm cao, đầu xe thẳng đứng, bộ vành hợp kim khí động lực học cỡ lớn và hệ thống đèn LED bắt mắt. Mẫu ô tô điện này không có lưới tản nhiệt đồng thời đi kèm nắp ca-pô nằm cao. Ngoài ra, Suzuki eVX Concept còn có nóc dốc về phía sau, tay nắm cửa ẩn, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu và ốp màu bạc nổi bật trên cửa. Phía sau là đèn hậu với thiết kế mỏng, nằm vắt ngang đuôi xe, kính chắn gió dốc sâu và cửa cốp thẳng đứng. Nằm bên trong thân vỏ của mẫu xe concept này là khung gầm dành riêng cho ô tô điện do Suzuki, Toyota và Daihatsu phát triển. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.800 x 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước khá tương đồng với VinFast VF6. Bên trong Suzuki eVX Concept là không gian nội thất đậm chất tương lai với vô lăng 2 chấu hình chữ nhật, màn hình cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô và cửa gió điều hòa nằm dọc độc đáo. Nằm giữa 2 cửa gió trung tâm là các nút cảm ứng để chỉnh điều hòa. Thêm vào đó là cụm điều khiển trung tâm với thiết kế lơ lửng, đi kèm núm xoay chuyển số tích hợp đèn và tạo hình con tê giác bên trong. Nội thất của Suzuki eVX Concept phối 2 màu tương phản và có hệ thống đèn viền trang trí. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng được trang bị cho mẫu xe này. Thông tin về động cơ điện của Suzuki eVX chưa được tiết lộ nhiều. Chỉ biết rằng, xe sẽ dùng pin có dung lượng 60 kWh và chạy được khoảng 550 km sau 1 lần sạc theo chu trình thử nghiệm tại Ấn Độ. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. "eVX nhắm tới mục tiêu mang di sản xe 4x4 của Suzuki vào thời đại ô tô điện mới, cung cấp trải nghiệm lái SUV đúng nghĩa", ông Norihide Takei, Tổng giám đốc mảng ôtô của Suzuki Philippines, phát biểu tại triển lãm PIMS 2024. Theo tin đồn, hãng Suzuki dự định sẽ bán mẫu ô tô điện của mình với giá chỉ từ 1,3 - 1,5 triệu Rupee (khoảng 390 - 450 triệu đồng). Video: Ra mắt SUV điện Suzuki eVX Concept.

