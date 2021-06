Doanh số MPV tháng 5/2021, Mitsubishi Xpander vững "ngôi vương"

Trong tháng 5/2021 vừa qua, doanh số của Mitsubishi Xpander áp đảo hàng loạt các đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ giá rẻ, trong khi Suzuki XL7 tỏ ra hụt hơi so với "người đồng hương".

Mitsubishi Xpander tại Việt Nam chắc chân ở vị trí số 1 phân khúc xe đa dụng 7 chỗ tháng 5/2021 với 1.789 xe bán ra, cao hơn 276 xe so với tháng trước. Không những vậy, doanh số Mitsubishi Xpander tháng vừa qua còn gấp gần 4 lần so với mẫu xe đứng ở vị trí thứ 2 là đối thủ Suzuki XL7 (476 xe). Ngoài ra các đối thủ khác như Toyota Rush với 449 xe đứng ở vị trí thứ 3. Đại diện khác trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam là Toyota Innova với doanh số 339 xe giảm 50 xe so với tháng trước đứng ở vị trí thứ 4....

Như vậy trong tháng 5, doanh số của Xpander chiếm 70% toàn phân khúc xe đa dụng 7 chỗ tại Việt Nam. Được khách hàng ưa chuộng, Mitsubishi vẫn tích cực tung các chương trình khuyến mại như tặng phiếu nhiên liệu trị giá 15-30 triệu đồng cho khách Xpander, chưa kể khuyến mại từ đại lý, qua đó càng làm tăng áp lực lên các đối thủ.

Đồng thời, Xpander có cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước nên nguồn cung ổn định, đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Việc Suzuki XL7 và Ertiga bị sụt giảm mạnh doanh số có một phần nguyên nhân của việc gián đoạn cung ứng xe.

Kể từ thời điểm được ra mắt vào tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khách hàng, và chỉ sau vài tháng mẫu xe này đã bán vượt ông vua doanh số trong phân khúc bấy giờ là Toyota Innova.

Mẫu xe MPV cỡ nhỏ nhưng có cấu hình 5+2 chỗ ngồi khi ấy vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Cộng dồn cả 4 tháng cuối năm 2018 cũng chỉ có 990 xe Xpander bán ra thị trường.

Sang tháng đầu năm 2019, Xpander bất ngờ đạt sản lượng bán hàng đến 1.295 chiếc và thậm chí lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 mẫu xe đắt khách nhất thị trường. Kể từ đó đến nay, Xpander đã trải qua một lần nâng cấp lớn vào tháng 6/2020 và chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước để đáp ứng sức cầu của thị trường.

Trong khi đó, so với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là Innova, Xpander có điểm mạnh là thiết kế trẻ trung hơn, đầy đủ tiện nghi và có giá bán thấp hơn hẳn. Giá các phiên bản MT và AT của Xpander lần lượt là 555 triệu và 630 triệu đồng. Giá Innova tiêu chuẩn từ 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, Xpander còn có thêm nhiều ưu đãi.

Bên cạnh đó, Mitsubishi Xpander thu hút được sự quan tâm rất lớn của khách hàng là bởi tính thực dụng khi sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, xe gầm cao, tiết kiệm nhiên liệu cùng mức giá dễ tiếp cận với người dùng Việt. Bên cạnh đó, xe còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mang đến một diện mạo trẻ trung và rất hợp với thành thị.