Diện kiến Hyundai i30N Project C, "đối thủ" Honda Civic Type R

Tại triển lãm ô tô quốc tế IAA Frankfurt 2019 đang diễn ra ở Đức, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu xe thể thao hiệu năng cao hot-hatch Hyundai i30 N Project C mới. Đây là phiên bản cải tiến triệt để hơn nữa dựa trên mẫu Hyundai i30 N, với những nâng cấp để xe nhẹ hơn, thấp hơn và đặc tính vận hành thể thao sắc bén hơn. Được sản xuất giới hạn chỉ 600 xe và dành riêng cho thị trường châu Âu, mẫu xe hothatch Hyundai i30 N Project C cũng có thể được xem là đối thủ với nhiều mẫu hothatch hạng C khác như Honda Civic Type R, Ford Focus RS, Renault Megane RS, Volkswagen Golf GTI... Có thể nói người châu Âu đã tiên phong mở ra phân khúc hatchback thể thao - "hot hatch". Họ đã làm điều này từ năm 1973 với chiếc Simca 1100 Ti tới từ Pháp, sau đó để chiếc Golf GTI "phổ cập hoá" phân khúc hot hatch như ngày nay. Hiện tại, gần như mọi hãng xe châu Âu đều có một chiếc hot hatch trong dòng sản phẩm, khiến phân khúc này trở nên sôi động và đầy tính cạnh tranh. Đối đầu với các "tay chơi" lâu đời và danh tiếng tại châu Âu, vào năm 2017 Hyundai cũng đã chính thức tung ra một chiếc hot hatch là i30 N và được đánh giá rất cao. Từ những thành công bước đầu khi "đem chuông đi đánh xứ người" này, Hyundai đã quyết định nâng cấp thêm i10 N để tạo ra phiên bản mới có tên gọi Project C. Có tên gọi được đặt theo "vùng C" - khu thử nghiệm xe hiệu năng cao tại Trung tâm nghiên cứu & phát triển của Hyundai tại Namyang, Hàn Quốc, i30 N Project C hứa hẹn sẽ có thể "so găng" trực tiếp các đối thủ lừng danh châu Âu như Volkswagen Golf GTI tại các đường đua. Để làm được điều này, chiếc xe đã được Hyundai chỉnh sửa với mục tiêu chính là giảm trọng lượng. Những chi tiết bằng sợi carbon siêu nhẹ và bộ mâm 19 inch giúp Hyundai i30 N Project C được giảm cân đáng kể. Kết quả là trọng lượng khô của xe đạt ở mức 1.395kg. Bộ mâm 19-inch kết hợp với lốp Pirelli P Zero kích cỡ 235/35R19 cho cả 4 bánh. Các tinh chỉnh khí động học cũng đã được thực hiện trên i30 N Project C và Huyndai cho biết chúng "đóng góp vào trải nghiệm thú vị sau tay lái, mang lại nhiều niềm vui khi lái xe hơn nữa". Trái tim sức mạnh của i30 N Project C là động cơ tăng áp THETA 2.0 T-GDI đi kèm với gói hiệu năng cao "Performance Package". Động cơ đạt công suất 275PS tại 6.000v/ph và mô-men xoắn cực đại 353Nm tại dải tua 1.450-4.700v/ph và khi chế độ quá áp "Overboost" được đẩy lên 378Nm tại dải tua 1.750-4.200v/ph, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp thể thao. Khả năng tăng tốc 0-100km/h của i30 N Project C là 6 giây và tốc độ cực đại 250km/h. Giá xe Hyundai i30 N Project C mới hiện chưa được công bố, tuy nhiên nó chỉ được sản xuất đúng 600 chiếc ra thị trường. Video: Diện kiến Hyundai i30N Project C hoàn toàn mới.

