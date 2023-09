Aion Y Plus 2023 ra mắt tại Thái Lan - “ngon, bổ” từ 710 triệu đồng

Vào ngày 9/9/2023 vừa qua, đã có khá nhiều hãng xe ra mắt ôtô mới, một trong số đó phải kể đến Aion, thương hiệu con của hãng xe GAC, chuyên tạo ra các dòng xe điện thuần thúy. Cụ thể, Aion Y Plus 2023 mới đã bước 1 chân ra khỏi thị trường nội địa để hòa nhập thị trường quốc tế, và nơi họ chọn chính là đất nước Thái Lan. Gu Huinan, Tổng Giám đốc GAC Aion, cho biết tại cuộc họp báo rằng trong tương lai, thương hiệu này sẽ dần hiện thực hóa hoạt động sản xuất và bán hàng nội địa hóa tại Thái Lan, giúp Thái Lan đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để trở thành trung tâm xe điện của Đông Nam Á. Và mơ ước đó đã được hiện thực hóa khi thương hiệu Aion của GAC đã ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của mình ở thị trường ngoài Trung Quốc, đó là Aion Y Plus. Trước đó, vào đầu tháng 6 năm nay, GAC Aion đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đại lý đầu tiên tại Thái Lan, chính thức công bố gia nhập thị trường Thái Lan. Vào tháng 7, một phái đoàn từ Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan đã đến thăm lại GAC Aion và hai bên đã thảo luận sâu về các vấn đề sản xuất và đầu tư địa phương. Sau đó vào ngày 21 tháng 8, lô 100 chiếc đầu tiên của phiên bản Aion Y Plus với vô lăng nằm phía bên phải đã được chuyển đến Cảng Laem Chabang ở Thái Lan từ Cảng Nansha ở Quảng Châu. Aion Y được định vị là một chiếc SUV điện thuần chủng hạng C, và đã được hé lộ lần đầu tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2020. Phong cách thiết kế của mẫu xe này trông hiện đại và trẻ trung phù hợp xu hướng thời nay, hứa hẹn sẽ gây sốt tại Thái Lan. Phần đầu xe với điểm nhấn là cụm đèn LED và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày tích hợp cùng nhau, tạo ra 1 đôi mắt rất to lớn, đầy cá tính và mang tính công nghệ cao. Phần đầu xe của Aion Y Plus vẫn là lưới tản nhiệt khép kín, hốc gió trước kéo dài gần hết đầu xe. Aion Y Plus được chế tạo trên khung gầm xe điện độc quyền GEP 2.0. Vẻ ngoài của xe có thiết kế tích hợp và mượt mà tích hợp nhiều yếu tố thiết kế cá nhân hóa khác nhau, chẳng hạn như đèn pha LED hình đôi cánh thiên thần, tấm trang trí cột D, cánh gió phía sau có lỗ hở, và la-zăng khép kín kèm theo và hơn thế nữa.



Đằng sau xe, Aion Y Plus mới có cụm đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe, thiết kế khá mỏng, một số chi tiết được sơn màu bạc, để tạo điểm nhấn cho ngoại thất xe màu nổi, chẳng hạn đỏ, vàng, xanh da trời... Về kích thước, Aion Y Plus có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.410 mm x 1.870 mm x 1.645 mm, và chiều dài cơ sở là 2.750 mm.



Khoang lái Aion Y Plus có bố cục đơn giản, tối giản và rộng rãi ở mọi vị trí ngồi. Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm vô lăng 3 chấu đa chức năng có đuôi cắt ngắn, đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng 14,5 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí dạng đứng và bảng điều khiển trung tâm nổi.



Phía bảng táp lô xe có 2 điểm sạc smartphone không dây, 1 dạng khay thông thường, và loại khe cắm vào bảng điều khiển trung tâm. Aion Y Plus có 2 giá để cốc ở bên cạnh, bộ đèn viền xung quanh đồng bộ với nhịp nhạc và ghế xô phía trước, khá thời trang.

Aion Y Plus đi kèm với hệ thống thông tin giải trí bao gồm hệ thống buồng lái thông minh ADiGO SPACE hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói bằng 2 ngôn ngữ, tiếng Thái/tiếng Anh (chỉ dành cho các mẫu cao cấp). Hệ thống có thể phản hồi lệnh trong vòng chưa đầy 0,6 giây và cũng hỗ trợ kết nối internet, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống định vị và chức năng camera toàn cảnh 360 độ.



Điểm nổi bật dành cho du khách chính là Aion Y Plus được thiết kế với hàng ghế trước và sau, có thể gập phẳng trong cùng mặt phẳng, có thể làm khoang chở hàng hoặc thành tùy chọn với bộ nệm bơm hơi để sử dụng làm giường dài 1,8 m, đặt dọc theo toàn bộ chiều dài của xe, cũng có thể được chuyển đổi thành phòng khách để ngủ và xem phim.

Dựa trên nền tảng điện thuần AEP 2.0 của thương hiệu, Aion Y Plus được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm, xe hỗ trợ chế độ lái một bàn đạp hoặc i-Pedal, giúp tăng quãng đường lái xe lên tới 23%.



Mẫu xe được trang bị bộ pin lithium iron phosphate 63,2 kWh do GAC cung cấp, sạc 1 lần đầy pin có phạm vi di chuyển thuần điện là 490 km theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, mẫu xe đầu bảng tăng công suất lên 68,3 kWh, sạc 1 lần cho quãng đường khoảng 550 km, mức tiêu thụ năng lượng trung bình là 13,9 kW/100 km, có thể di chuyển tới lui Bangkok - Pattaya mà không cần phải sạc pin dọc đường.



Hệ thống an toàn thuộc nhóm ADAS bao gồm, hệ thống điều khiển hành trình thông minh với các chức năng như, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hệ thống phanh tự động và hệ thống bám theo xe, có chức năng giữ khoảng cách với xe phía trước, cuối cùng là hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh với camera toàn cảnh 360 độ…



Tại buổi họp báo ra mắt xe, hai phiên bản Aion Y Plus đã được ra mắt tại Thái Lan là 490 Elite và 550 Ultra, có giá lần lượt là 1.069.900 baht (29.900 USD, khoảng 710 triệu đồng) và 1.299.900 baht, tương đương 36.300 USD, khoảng 864 triệu đồng.



Nhìn chung, mức giá xe Aion Y Plus 2023 tại Thái Lan tăng gấp 1,5 lần tại thị trường Trung Quốc. Vào tháng 8/2023, 26.713 chiếc Aion Y Plus đã được bán ra tại Trung Quốc, vượt qua BYD Yuan Plus (24.272 chiếc) và chỉ đứng sau Tesla Model Y (51.117 chiếc) và trở thành một trong những mẫu SUV thuần điện bán chạy nhất tại thị trường tỷ dân.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Aion Y Plus 2023 mới.





