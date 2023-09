Cận cảnh BMW i7 Protection - sedan điện bọc thép chống đạn đầu tiên

Tham gia triển lãm Ô tô Munich 2023, hãng BMW đã mang mẫu xe bọc thép chống đạn i7 Protection đến trưng bày và giới thiệu. Có thể nói, BMW i7 Protection 2024 mới khá đặc biệt vì đây chính là mẫu sedan thuần điện hạng sang bọc thép chống đạn đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra, đây còn là sản phẩm chính hãng chứ không qua tay bên thứ ba. Tương tự 7-Series Protection mới, BMW i7 Protection 2024 chạy điện bọc thép cũng đạt tiêu chuẩn chống đạn VR9. Có được điều đó là nhờ sự kết hợp giữa lớp bọc thép xung quanh xe và bên dưới gầm cũng như kính chống đạn. Vì là ôtô điện nên mẫu xe này không có bình xăng tự động bịt kín sau khi bị trúng đạn để ngăn rò rỉ như 7-Series Protection 2024. Theo hãng BMW, hành khách ngồi bên trong i7 Protection sẽ được bảo vệ an toàn khỏi những cuộc tấn công bằng chất nổ hoặc lựu đạn. Bên cạnh đó là những trang bị tùy chọn như hệ thống cung cấp dưỡng khí hay bình cứu hỏa có thể mở tự động hoặc bằng tay để tăng cường khả năng bảo vệ trong một số vụ tấn công. Mặc dù an toàn hơn nhưng BMW i7 Protection trông không khác gì phiên bản tiêu chuẩn, trừ khi lắp thêm hệ thống đèn nháy và cột cờ tùy chọn. Mục đích của việc làm này là để mẫu xe bọc thép chống đạn hòa vào đám đông, không thu hút sự chú ý. BMW i7 Protection 2024 được trang bị vành hợp kim 20 inch, đi kèm hệ thống phanh hiệu suất cao và lốp run-flat Michelin PAX được phát triển đặc biệt cho xe. Tuy là xe bọc thép chống đạn nhưng BMW i7 Protection vẫn sở hữu nội thất rộng rãi và tiện nghi như phiên bản thường. Bên trong xe còn có hệ thống liên lạc nội bộ để người lái và hành khách giao tiếp với người bên ngoài xe mà không cần phải mở cửa hay cửa sổ. Hệ thống này bao gồm micro trên gương, loa bên ngoài, loa bổ sung trong xe, micro trên trần xe và micro ở cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, BMW i7 Protection 2024 còn được trang bị hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System với công suất 1.265 W và 28 loa tiêu chuẩn, hứa hẹn mang đến những bản nhạc chất lượng cao cho hành khách trong xe. Bên cạnh đó là rèm che nắng chỉnh điện ở cửa sổ bên sườn. Rèm có chế độ "nửa kín, nửa hở" để người ngồi trong xe quan sát bên ngoài. Trong khi đó, cửa xe có hệ thống hỗ trợ đóng/mở bằng mô-tơ. Chưa hết, BMW i7 Protection 2024 còn có tính năng sấy chỉnh điện tiêu chuẩn ở kính lái và kính cửa sổ bên sườn để không bị mờ khi nhiệt độ xuống thấp. Hệ thống sưởi ấm nội thất trước khi hành khách lên xe là trang bị tùy chọn. Điểm nhấn còn lại bên trong xe là gương kỹ thuật số bổ sung, có nhiệm vụ liên tục hiển thị hình ảnh do camera bên ngoài thu được. Tủ lạnh nhỏ nằm giữa 2 ghế sau cũng là trang bị tùy chọn của mẫu xe bọc thép chống đạn này. Theo hãng BMW, i7 Protection 2024 được phát triển dựa trên x7 xDrive 60 thông thường nhưng lại dùng một số trang bị của M70 xDrive. Xe được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 745 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9 giây thay vì 4,7 giây và tốc độ tối đa bị giới hạn ở mức 160 km/h thay vì 240 km/h như BMW i7 thông thường. Hiện hãng BMW chưa công bố quãng đường di chuyển sau khi sạc đầy pin của BMW i7 Protection 2024. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe có quãng đường di chuyển thấp hơn nhiều so với bản thường vì nặng hơn. Thay đổi cuối cùng của BMW i7 Protection 2024 so với bản thường là hệ thống treo được hiệu chỉnh để phù hợp với trọng lượng tăng lên đồng thời tập trung vào cảm giác thoải mái và kiểm soát phản hồi mặt đường. Trong khi đó, hệ thống đánh lái chủ động Integral Active Steering được trang bị tiêu chuẩn để giúp xe linh hoạt hơn. BMW i7 Protection 2024 sẽ được sản xuất tại nhà máy Dingolfing cùng với bản thường và bắt đầu giao xe từ tháng 12 năm nay. Hiện giá xe BMW i7 Protection 2024 - phiên bản sedan thuần điện bọc thép chống đạn này chưa được công bố. Chỉ biết rằng, hãng BMW sẽ tổ chức khóa huấn luyện đặc biệt cho những người có ý định lái i7 Protection. Video: Giới thiệu BMW i7 Protection - sedan điện bọc thép chống đạn đầu tiên trên thế giới.

