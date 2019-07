Dàn siêu xe trăm tỷ lăn bánh đến đám cưới Cường Đô La

Tối 28/7, hôn lễ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - Cường Đô La và Đàm Thu Trang diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở trung tâm TP.HCM. Là dân chơi siêu xe thuộc thế hệ đầu ở Việt Nam, đám cưới Cường Đô La không thể thiếu những chiếc siêu xe đình đám. Theo các phóng viên hiện trường, có khoảng 16 siêu xe, xe siêu sang đã đến đám cưới đình đám này. Chiếc Ferrari 488 GTB của ca sĩ Tuấn Hưng được cầm lái bởi đại gia ngành vàng Hà Nội. Ferrari 488 GTB mang trong mình khối động cơ tăng áp kép V8 3.9L sản sinh công suất tối đa 670 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Siêu xe này được nam ca sĩ tậu từ năm 2017 với giá đồn đoán khoảng 15 tỷ đồng. Nổi bật không kém là chiếc Bentley Mulsanne EWB của đại gia Hoàng Kim Khánh. Đây là chiếc Mulsanne bản trục cơ sở dài đầu tiên tại Sài Gòn và có giá khoảng 30 tỷ đồng. Sedan siêu sang này sở hữu động cơ V8 6.75L, sản sinh công suất 505 mã lực và mô-men xoắn 1.020 Nm. Mẫu xe siêu sang này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây và đạt vận tốc tối đa 296 km/h. Siêu xe Ferrari 488 GTB đầu tiên cập bến Việt Nam và chiếc Rolls-Royce Ghost. Chiếc 488 GTB này từng thuộc sở hữu của Cường Đô La. Chiếc Lamborghini Aventador với gói độ LB-WORKS Lamborghini Aventador Limited Edition 50 bản giới hạn. Sau hành trình Car Passion 2019, siêu xe được chuyển từ màu xanh Le Mans sang màu xanh chrome bóng. Theo giới thạo tin, chỉ có 50 bộ kit thân rộng này được sản xuất và khi về đến Việt Nam, bộ kit này có giá lên đến 3 tỷ đồng. Cùng với chiếc Lamborghini Aventador độ Liberty Walk, đại gia Vũng Tàu mang cả chiếc Aston Martin DB11. Đây là một trong những siêu xe đầu tiên được phân phối bởi đại lý Aston Martin tại Việt Nam. Chiếc Aston Martin DB11 này thuộc bản V8, sở hữu động cơ 4.0L cho ra công suất 503 mã lực và mô-men xoắn 675 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 301 km/h. Một chiếc Ferrari 488 GTB khác với gói độ SVR độc nhất Việt Nam. Xe thuộc sở hữu của đại gia Đà Lạt và từng tham gia Car Passion 2019. Chiếc Ferrari 488 GTB độ Liberty Walk đến từ Hà Nội. Tại hành trình Car Passion 2019, siêu xe này được phủ lớp decal vàng đen nổi bật. Chiếc Lamborghini Aventador đầu tiên cập bến Việt Nam với biển số tứ quý 9 đẹp mắt. Siêu xe này được nhập về từ năm 2012 và thuộc sở hữu của một thành viên Gia Lai Team. Lamborghini Aventador sở hữu động cơ V12 6.5L, cho công suất 700 mã lực và mô-men xoắn 690 Nm. Theo Lamborghini, siêu xe chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Chiếc Nissan GT-R với gói độ Nismo của đại gia Bình Phước. Nissan GT-R được trang bị động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.8L, cho công suất 479 mã lực và mô-men xoắn 588 Nm. GT-R mất 3,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 309 km/h. Chiếc Audi R8 V10 Plus thuộc sở hữu của Cường Đô La cũng xuất hiện tại nhà hàng. Tại Car Passion 2019, chiếc siêu xe này được cầm lái bởi cả Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Audi R8 V10 Plus có giá khoảng 13 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ V10, dung tích 5.2L, công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm, hộp số 7 cấp tự động, dẫn động AWD. R8 V10 Plus tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 330 km/h.

