Dàn siêu xe tiền tỷ "khoe hàng" trước ngày cưới Cường Đô la

Mới đây, giới mê xe tại Vũng Tàu lại có dịp được “chiêm ngưỡng” dàn siêu xe tiền tỷ đình đám đã có phần quen thuộc với những người đam mê xe trên cả nước trong hành trình siêu xe Việt Nam - Carpassion 2019. Cuộc họp mặt lần này được tổ chức tại một nhà hàng tại thành phố biển Vũng Tàu trước ngày cưới tay chơi Cường Đô la. Trong số những chiếc siêu xe tại Vũng Tàu bao gồm 2 chiếc McLaren 720S, Audi R8, Audi R8 V10 Plus, Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk, Lamborghini Aventador S LP740-4, 3 chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB, 2 chiếc Rolls-Royce Ghost, Bentley Mulsanne EWB, xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class... Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk của đại gia Vũng Tàu. Chiếc siêu xe Mclaren 720s màu đỏ Memphis red có lẽ đá quá thân quen với những người mê xe tại Việt Nam, bởi đây chính là chiếc xe dẫn đoàn trong hành trình Carpassion 2019 vừa diễn ra thời gian qua. Có lẽ tại lần họp mặt này, số lượng siêu xe Ferrari 488 GTB đã “áp đảo” khi có tới 3 chiếc với 3 màu sắc khác nhau. Đáng chú ý là chiếc Ferrari 488 GTB được trang bị gói độ Super Veloce Racing cùng bộ mâm Litespeed Racing. Siêu xe Audi R8 được trang bị gói độ Prior Design cá tính cùng màu đen và vàng được kết hợp trông khá hầm hố. Trước đó, chiếc xe này mang màu trắng nhưng sau đó đã được chủ nhân mới quyết định đổi màu. Audi R8 V10 Plus thế hệ thứ 2, chiếc xe được khoác lên mình lớp decal khá độc đáo cùng bộ mâm Vossen 5 chấu 20 inch cách điệu, đơn giản nhưng đẹp. Chiếc xe này thuộc sở hữu của địa gia siêu xe Cường Đô la. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ Rosso Corsa thuộc sở hữu của nam ca sỹ Tuấn Hưng. Chiếc xe mới được tái xuất sau thời gian dài vắng bóng cùng bộ mâm được sơn lại màu đen, góp phần khiến chiếc xe trở nên hầm hố hơn so với trước. Bên cạnh những chiếc siêu xe còn có sự góp mặt của dàn xe sang tiền tỷ ấn tượng như Bentley Mulsanne EWB, 3 chiếc Mercedes S-Klasse, Mercedes S450 Maybach, bộ đôi Rolls-Royce Ghost series I dual tone... Hiện tại, đoàn siêu xe trăm tỷ đồng của giới nhà giàu Sài Gòn đã kéo nhau về lại TP HCM để dưỡng sức trước khi tụ tập vào tối mai, ngày 28/7/2019 để tham dự đám cưới của tay chơi siêu xe Cường Đô la tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở quận 1. Video: Xem dàn siêu xe trăm tỷ xuất hiện tại Vũng Tàu.

Mới đây, giới mê xe tại Vũng Tàu lại có dịp được “chiêm ngưỡng” dàn siêu xe tiền tỷ đình đám đã có phần quen thuộc với những người đam mê xe trên cả nước trong hành trình siêu xe Việt Nam - Carpassion 2019. Cuộc họp mặt lần này được tổ chức tại một nhà hàng tại thành phố biển Vũng Tàu trước ngày cưới tay chơi Cường Đô la. Trong số những chiếc siêu xe tại Vũng Tàu bao gồm 2 chiếc McLaren 720S, Audi R8, Audi R8 V10 Plus, Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk, Lamborghini Aventador S LP740-4, 3 chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB, 2 chiếc Rolls-Royce Ghost, Bentley Mulsanne EWB, xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class... Lamborghini Aventador LP700-4 độ Liberty Walk của đại gia Vũng Tàu. Chiếc siêu xe Mclaren 720s màu đỏ Memphis red có lẽ đá quá thân quen với những người mê xe tại Việt Nam, bởi đây chính là chiếc xe dẫn đoàn trong hành trình Carpassion 2019 vừa diễn ra thời gian qua. Có lẽ tại lần họp mặt này, số lượng siêu xe Ferrari 488 GTB đã “áp đảo” khi có tới 3 chiếc với 3 màu sắc khác nhau. Đáng chú ý là chiếc Ferrari 488 GTB được trang bị gói độ Super Veloce Racing cùng bộ mâm Litespeed Racing. Siêu xe Audi R8 được trang bị gói độ Prior Design cá tính cùng màu đen và vàng được kết hợp trông khá hầm hố. Trước đó, chiếc xe này mang màu trắng nhưng sau đó đã được chủ nhân mới quyết định đổi màu. Audi R8 V10 Plus thế hệ thứ 2, chiếc xe được khoác lên mình lớp decal khá độc đáo cùng bộ mâm Vossen 5 chấu 20 inch cách điệu, đơn giản nhưng đẹp. Chiếc xe này thuộc sở hữu của địa gia siêu xe Cường Đô la. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ Rosso Corsa thuộc sở hữu của nam ca sỹ Tuấn Hưng. Chiếc xe mới được tái xuất sau thời gian dài vắng bóng cùng bộ mâm được sơn lại màu đen, góp phần khiến chiếc xe trở nên hầm hố hơn so với trước. Bên cạnh những chiếc siêu xe còn có sự góp mặt của dàn xe sang tiền tỷ ấn tượng như Bentley Mulsanne EWB, 3 chiếc Mercedes S-Klasse, Mercedes S450 Maybach, bộ đôi Rolls-Royce Ghost series I dual tone... Hiện tại, đoàn siêu xe trăm tỷ đồng của giới nhà giàu Sài Gòn đã kéo nhau về lại TP HCM để dưỡng sức trước khi tụ tập vào tối mai, ngày 28/7/2019 để tham dự đám cưới của tay chơi siêu xe Cường Đô la tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở quận 1. Video: Xem dàn siêu xe trăm tỷ xuất hiện tại Vũng Tàu.