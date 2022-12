Cận cảnh KIA Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid từ 1,39 tỷ tại Việt Nam

THACO AUTO vừa chính thức giới thiệu 2 phiên bản mới là KIA Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid (HEV & PHEV) tại Việt Nam – đây là mẫu xe KIA SUV cao cấp 7 chỗ cỡ lớn tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến Hybrid & Plug-in Hybrid. Như vậy, tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các phiên bản sẵn có trước đó, mẫu xe SUV KIA Sorento sẽ có thêm 4 phiên bản sử dụng động cơ Hybrid. Đặc biệt, người dùng có đa dạng lựa chọn giữa hình thức động cơ Hybrid tự sạc HEV hoặc cắm sạc PHEV. Mỗi lựa chọn đều sẽ có 2 gói trang bị Premium hoặc Signature. Cụ thể giá xe KIA Sorento Hybrid 2023 bản 1.6L Hybrid Premium là 1,399 tỷ đồng, bản 1.6L Hybrid Signature AWD giá 1,539 tỷ đồng. 2 bản KIA Sorento Plug-in Hybrid là 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD có giá 1,659 tỷ đồng và bản 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu) có giá 1,759 tỷ đồng. Động cơ trên phiên bản HEV của KIA Sorento kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp có công suất 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với khối động cơ điện có công suất tối đa 44.2 kW (60 mã lực) và mô-men xoắn tối đa 264 Nm. Đi kèm theo đó là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer có dung lượng 1,49 kWh. Trong khi đó, phiên bản PHEV cao cấp hơn với sự kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp và động cơ điện nhưng có công suất động cơ điện lớn hơn lên đến 66,9 kW (90 mã lực), mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Đi kèm cụm động cơ này là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer dung lượng cao 13,8 kWh, làm mát bằng chất lỏng. Khác với các mẫu xe Hybrid tự sạc, KIA Sorento PHEV 2023 tại Việt Nam được trang bị tính năng sạc ngoài với nguồn điện dân dụng (nhà/cơ quan) thông qua bộ sạc xe điện AC và bộ điều khiển sạc OBC (bộ chuyển đổi nguồn AC sang DC) nhằm nạp đầy năng lượng cho pin Lithium-ion. Người lái cũng có thể tùy chọn chế độ thuần điện EV/HEV bằng nút chuyển ở bảng điều khiển trung tâm. Kết hợp với động cơ xăng 1.6L tăng áp công suất lớn trên cả 2 phiên bản HEV & PHEV chính là hộp số tự động 6 cấp, đi kèm 3 chế độ lái “Drive” Eco/Sport/Smart và 3 chế độ địa hình “Terrain” Snow/Mud/Sand. Kết hợp với 3 chế độ lái trên KIA Sorento HEV/PHEV là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (trang bị trên phiên bản HEV và PHEV Signature và phiên bản PHEV Premium). Về an toàn KIA Sorento phiên bản HEV/PHEV trang bị bộ công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động ADAS, gồm có hệ thống giám sát toàn cảnh (SVM), hiển thị điểm mù lên màn hình đa thông tin (BVM), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ đi theo làn đường (LFA), hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), điều khiển hành trình thông minh (SCC). Bên cạnh đó, những công nghệ an toàn cơ bản trên KIA Sorento mới vẫn được duy trì như: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HAC), nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (ROA), cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, cảm biến áp suất lốp,... Khác biệt lớn nhất của KIA Sorento HEV & PHEV chủ yếu về tới từ hệ truyền động, còn về cơ bản thiết kế nội ngoại thất sẽ tương tự như bản thường. Trong đó, nội thất xe nổi bật với màn hình LCD Full HD 12.3” liên kết với đèn báo rẽ, chức năng BVM (hiển thị video/hình ảnh điểm mù), có thể thay đổi giao diện hiển thị theo chế độ lái HEV/EV kết hợp cùng màn hình giải trí Full HD LCD 10.25” kết nối Apple Carplay và Android Auto,... Mẫu xe mới KIA Sorento HEV & PHEV sở hữu khoang hành lý có kích thước lớn 357L với khả năng mở rộng linh hoạt lên đến 2.056L theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, xe còn có thêm tính năng hiện đại như mở cốp thông minh và khởi động xe từ xa. Kích thước KIA Sorento HEV & PHEV vẫn giữ nguyên như các bản thông thường với chiều dài tổng thể lên đến 4.810 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm, chiều rộng 1.900 mm. Nhờ đó, kích thước cả bên ngoài và bên trong của mẫu xe nhà KIA hoàn toàn vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Với sự góp mặt của các phiên bản Hybrid của KIA Sorento, thị trường ô tô Việt Nam sẽ có thêm đa dạng lựa chọn hơn. Đây cũng là dòng xe đầu tiên trong phân khúc SUV hạng D hiện được trang bị các tùy chọn động cơ Hybrid tại thị trường Việt. Video: Kia Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid 2023 ra mắt tại Việt Nam.

THACO AUTO vừa chính thức giới thiệu 2 phiên bản mới là KIA Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid (HEV & PHEV) tại Việt Nam – đây là mẫu xe KIA SUV cao cấp 7 chỗ cỡ lớn tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến Hybrid & Plug-in Hybrid. Như vậy, tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các phiên bản sẵn có trước đó, mẫu xe SUV KIA Sorento sẽ có thêm 4 phiên bản sử dụng động cơ Hybrid. Đặc biệt, người dùng có đa dạng lựa chọn giữa hình thức động cơ Hybrid tự sạc HEV hoặc cắm sạc PHEV. Mỗi lựa chọn đều sẽ có 2 gói trang bị Premium hoặc Signature. Cụ thể giá xe KIA Sorento Hybrid 2023 bản 1.6L Hybrid Premium là 1,399 tỷ đồng, bản 1.6L Hybrid Signature AWD giá 1,539 tỷ đồng. 2 bản KIA Sorento Plug-in Hybrid là 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD có giá 1,659 tỷ đồng và bản 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu) có giá 1,759 tỷ đồng. Động cơ trên phiên bản HEV của KIA Sorento kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp có công suất 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với khối động cơ điện có công suất tối đa 44.2 kW (60 mã lực) và mô-men xoắn tối đa 264 Nm. Đi kèm theo đó là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer có dung lượng 1,49 kWh. Trong khi đó, phiên bản PHEV cao cấp hơn với sự kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp và động cơ điện nhưng có công suất động cơ điện lớn hơn lên đến 66,9 kW (90 mã lực), mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Đi kèm cụm động cơ này là bộ pin công nghệ Lithium-ion Polymer dung lượng cao 13,8 kWh, làm mát bằng chất lỏng. Khác với các mẫu xe Hybrid tự sạc, KIA Sorento PHEV 2023 tại Việt Nam được trang bị tính năng sạc ngoài với nguồn điện dân dụng (nhà/cơ quan) thông qua bộ sạc xe điện AC và bộ điều khiển sạc OBC (bộ chuyển đổi nguồn AC sang DC) nhằm nạp đầy năng lượng cho pin Lithium-ion. Người lái cũng có thể tùy chọn chế độ thuần điện EV/HEV bằng nút chuyển ở bảng điều khiển trung tâm. Kết hợp với động cơ xăng 1.6L tăng áp công suất lớn trên cả 2 phiên bản HEV & PHEV chính là hộp số tự động 6 cấp, đi kèm 3 chế độ lái “Drive” Eco/Sport/Smart và 3 chế độ địa hình “Terrain” Snow/Mud/Sand. Kết hợp với 3 chế độ lái trên KIA Sorento HEV/PHEV là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (trang bị trên phiên bản HEV và PHEV Signature và phiên bản PHEV Premium). Về an toàn KIA Sorento phiên bản HEV/PHEV trang bị bộ công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động ADAS, gồm có hệ thống giám sát toàn cảnh (SVM), hiển thị điểm mù lên màn hình đa thông tin (BVM), cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ đi theo làn đường (LFA), hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), điều khiển hành trình thông minh (SCC). Bên cạnh đó, những công nghệ an toàn cơ bản trên KIA Sorento mới vẫn được duy trì như: 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HAC), nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau (ROA), cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, cảm biến áp suất lốp,... Khác biệt lớn nhất của KIA Sorento HEV & PHEV chủ yếu về tới từ hệ truyền động, còn về cơ bản thiết kế nội ngoại thất sẽ tương tự như bản thường. Trong đó, nội thất xe nổi bật với màn hình LCD Full HD 12.3” liên kết với đèn báo rẽ, chức năng BVM (hiển thị video/hình ảnh điểm mù), có thể thay đổi giao diện hiển thị theo chế độ lái HEV/EV kết hợp cùng màn hình giải trí Full HD LCD 10.25” kết nối Apple Carplay và Android Auto,... Mẫu xe mới KIA Sorento HEV & PHEV sở hữu khoang hành lý có kích thước lớn 357L với khả năng mở rộng linh hoạt lên đến 2.056L theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, xe còn có thêm tính năng hiện đại như mở cốp thông minh và khởi động xe từ xa. Kích thước KIA Sorento HEV & PHEV vẫn giữ nguyên như các bản thông thường với chiều dài tổng thể lên đến 4.810 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm, chiều rộng 1.900 mm. Nhờ đó, kích thước cả bên ngoài và bên trong của mẫu xe nhà KIA hoàn toàn vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Với sự góp mặt của các phiên bản Hybrid của KIA Sorento, thị trường ô tô Việt Nam sẽ có thêm đa dạng lựa chọn hơn. Đây cũng là dòng xe đầu tiên trong phân khúc SUV hạng D hiện được trang bị các tùy chọn động cơ Hybrid tại thị trường Việt. Video: Kia Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid 2023 ra mắt tại Việt Nam.