Kia Ray Gravity 2023 - chiếc xe "hình hộp" chỉ từ 336 triệu đồng

Vào hồi cuối tháng 8 năm nay, hãng Kia đã tung ra phiên bản mới của dòng xe đô thị Ray ở thị trường nội địa Hàn Quốc. Sau 3 tháng, hãng Kia tiếp tục bổ sung phiên bản mới mang tên Gravity cho dòng xe này. Được định vị là phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Ray Gravity 2023 mới sở hữu thiết kế thể thao và ấn tượng hơn cả. Theo đó, xế hộp Kia Ray Gravity 2023 được bổ sung hàng loạt chi tiết ngoại thất màu xám đậm như tấm ốp nằm giữa đèn pha/đèn hậu và viền hốc gió trung tâm. Chưa hết, phiên bản này còn có những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, các cột bên sườn, nóc, vành la-zăng 15 inch và ốp bên dưới cản trước/sau. Khi mua Kia Ray Gravity 2023, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn những màu sơn ngoại thất như trắng Clear White, be Milky Beige và xanh bạc hà Aqua Mint. Bên cạnh đó là những phụ kiện chính hãng như lều bên sườn, màn chiếu, bàn gấp, túi đựng đồ, ghế dã ngoại, rèm che cửa sổ, đệm phao hay bạt phủ ghế để phục vụ những hoạt động ngoài trời. Bên trong Kia Ray Gravity 2023 là không gian nội thất không khác gì bản thường. Xe cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 4,2 inch mới và tính năng làm mát ghế lái. Hàng ghế đầu tiên và thứ hai, bao gồm cả ghế lái, của xe đều có thể gập phẳng xuống sàn. Ngoài ra, mẫu xe đô thị này còn có hệ thống lọc không khí, khởi động máy và bật/tắt điều hòa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, cổng USB Type C ở hàng ghế sau cũng như hệ thống tự động thanh toán. Trong khi đó, những trang bị an toàn của Kia Ray Gravity 2023 bao gồm hệ thống giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù ở phía sau, hỗ trợ đèn pha, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo va chạm khi hành khách mở cửa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe Hàn Quốc nhưng phong cách Nhật Bản này là động cơ xăng MPI 3 xi-lanh, dung tích 1.0L với công suất tối đa 77 mã lực như cũ. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 4 cấp. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Ray Gravity 2023 bán ra từ 18,15 triệu Won (khoảng 336 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe này rẻ hơn cả Kia Morning đang bán tại Việt Nam. Mới đây, Kia Morning đã tăng giá lên mức từ 344 - 474 triệu đồng. Video: Chi tiết Kia ray 2023 - Xe Hàn phong cách Nhật.

