Bentley đạt kỷ lục doanh số năm 2022, đại gia Việt tậu 50 chiếc

Giám đốc điều hành của thương hiệu Bentley siêu sang, ông Adrian Hallmark, cho biết: “Trong một năm không thể đoán trước, hãng đã vượt qua rất nhiều thử thách và thể hiện khả năng phục hồi tuyệt vời để mang lại năm doanh số kỷ lục thứ ba liên tiếp”. Bentley đã báo cáo doanh số tăng trưởng ở mọi thị trường, ngoại trừ Trung Quốc. Cụ thể, thị trường quan trọng thứ 2 của Bentley là Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm doanh số đến 9% so với năm 2021, khi chỉ bán ra được 3.655 chiếc. Lý do được đưa ra là có thể do nước này thực hiện chính sách Zero Covid-19 trong năm 2022 khiến nhiều thành phố lớn bị phong tỏa trong nhiều tháng, các đại lý không thể bán và nhập được xe. Nhưng tại châu Mỹ, thị trường lớn nhất của Bentley, doanh số bán hàng cũng chỉ tăng trưởng khiêm tốn dưới 1%. Thành tựu quan trọng này của Bentley có được nhờ vào việc giới thiệu các mẫu xe mới và nhu cầu cá nhân hóa Mulliner ngày càng tăng, cuối cùng là việc cho ra mắt các mẫu xe hybrid mới. Mẫu xe “hái ra tiền” cho Bentley là SUV Bentayga có giá khởi điểm khoảng 150.000 bảng Anh (khoảng 4,2 tỷ đồng) chiếm đến 42% tổng doanh số. Bentley đã và đang ngày càng tập trung vào việc các nhân hoá các sản phẩm của mình, từ da khâu tay đến các lớp hoàn thiện từ gỗ óc chó đến gỗ koa, hay thậm chí là gỗ 5.000 năm tuổi được lấy từ vùng đất trũng ngập nước tại Anh. Điều này đã nâng giá bán xe trước thuế trung bình của Bentley lên gần 30% thành 220.000 euro/chiếc vào năm 2022, trong khi năm 2018 chỉ từ 170.000 euro. Tháng trước, Bentley cho biết hãng dự kiến sẽ giảm nhẹ sản lượng vào năm 2023 do việc đóng cửa ở Trung Quốc đã làm chậm các đơn đặt hàng. Hãng xe sang Bentley đã cam kết sẽ điện khí hoá hoàn toàn các sản phẩm của mình vào năm 2030. Video: Bentley ra mắt Continental GTS và GT 2023 mới.

