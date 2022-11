Điểm danh "bầu trời tiện ích" trên Kia Seltos 2023 nâng cấp

Kia Seltos 2023 mới là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, hiện chiếc SUV cỡ B đang trưng bày tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2022, diễn ra tại bang California, Mỹ. So với xe ở Hàn Quốc ra mắt trước đó, mẫu xe SUV Kia Seltos 2023 dành cho “xứ sở cờ hoa” không có nhiều khác biệt. Về kích thước, Seltos 2023 không đổi, số đo 3 vòng dài x rộng x cao lần lượt là 4315x 1800x 1645 mm, chiều dài cơ sở 2610mm và khoảng sáng gầm xe 190 mm. Xe sở hữu vẻ ngoài hiện đại, thời thượng hơn so với bản cũ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" cỡ lớn, nối liền với đèn pha LED mới. Bộ tản nhiệt của xe đã được mở rộng ra hai bên để giúp xe cân đối và bề thế hơn. Đồng thời cụm đèn chiếu sáng của xe cũng đã được hãng thiết kế lại hiện đại hơn. Ngôn ngữ thiết kế mới “Opposites United" thể hiện rõ với dải đèn định vị DRL gấp khúc kết hợp cùng dải chrome sáng bóng kéo dài gần đến trung tâm. Cản dưới nay đã được sơn màu bạc tạo điểm nhấn cho phần đầu. Ở hai góc cản trước còn có thêm đèn sương mù LED nằm dọc, đặt trong hốc màu đen bóng. Đuôi xe KIA Seltos 2023 được cho là đặc sắc hơn rất nhiều so với thế hệ tiền nhiệm khi mang đến cho người dùng cảm giác sang trọng và hiện đại hơn với phần đèn LED chạy dài đến giữa đuôi xe, ăn sâu vào bên trong cửa cốp, đến logo của hãng Kia. Cùng với đó là cản sau mới, không còn xuất hiện ống xả giả nữa mà thay vào đó là vị trí đặt đèn lùi, ống xả đơn sẽ được lắp bên phải của đuôi xe. Tại thị trường Mỹ, xe có thêm 3 tùy chọn màu ngoại thất mới là xanh nhạt Pluton Blue, đen Fusion Black và xanh lá Valais Green. Ngoài ra, ở phiên bản X-Line sẽ có thiết thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt màu xám nòng súng, những chi tiết ốp ngoại thất màu đen bóng, baga nóc và vành hợp kim 18 inch nổi bật.Ngoài việc thay đổi ngoại thất bên ngoài của mình, KIA Seltos 2023 còn bổ sung thêm rất nhiều tiện nghi đi kèm bên trong xe mang đến sự hiện đại cho trải nghiệm của người dùng được ấn tượng hơn. Xe trang bị mặt táp-lô mới và bảng đồng hồ kỹ thuật số cải tiến với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Ở bản cao cấp, bảng đồng hồ kỹ thuật số sẽ có màn hình LCD 10,25 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Ở bản Mỹ, xe trang bị cụm điều khiển trung tâm với những nút bấm nâng cấp và cửa gió điều hòa mới. Ở thị trường Mỹ xe vẫn dùng cần số quen thuộc thay vì núm xoay chuyển số như xe ở Hàn Quốc. Vô lăng của Seltos 2023 vẫn là dạng tròn, phía sau vô lăng là màn hình kép nối dài ra đến trung tâm taplo, với thiết kế hơi cong, tương tự mẫu xe Kia Sportage 2023. Ngoài ra, nội thất xe còn có một số trang bị như cửa cốp chỉnh điện, ghế trước thông hơi, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi và công nghệ khóa kỹ thuật số, dùng điện thoại thông minh thay cho chìa khóa. Tại thị trường Mỹ, xe có các trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, có thể phát hiện người đi xe đạp/đi bộ, hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giới hạn tốc độ và cảnh báo giới hạn tốc độ thông minh. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ bám làn đường và quan sát phía sau. Ở bản cao cấp, Kia Seltos 2023 còn trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, cảnh báo va chạm khi mở cửa và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi.“Trái tim” của Kia Seltos 2023 tại thị trường Mỹ là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Động cơ này kết hơp với hộp số biến thiên vô cấp iVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L nâng cấp, cho công suất tối đa 195 mã lực, mạnh hơn 20 mã lực so với trước. Động cơ này đi với hộp số tự động 8 cấp mới thay vì loại tự động ly hợp kép 7 cấp. Dự kiến, Kia Seltos 2023 bán ra Mỹ vào nửa đầu năm sau. Tại thị trường Việt Nam, KIA Seltos ra mắt lần đầu vào năm 2020, hiện xe được bán với 4 phiên bản có giá từ 639 - 759 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu xe có doanh số đứng đầu phân khúc SUV đô thị khi đã ghi nhận tổng doanh số 10.923 chiếc trong 10 tháng qua. Video: Xem trước Kia Seltos 2023 bản nâng cấp mới.

