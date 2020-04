Đại gia bán siêu xe Ferrari và Lamborghini hỗ trợ dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp tại nước Mỹ với 395.612 ca nhiễm và 12.790 người tử vong, tính đến sáng nay ngày 8/4/2020. Hiện số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ ở mức cao nhất thế giới trong khi số người tử vong đứng thứ 3 thế giới, sau Ý và Tây Ban Nha. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đại dịch Covid-19 còn đe dọa đời sống của hàng triệu người dân Mỹ. Kinh tế gặp khó khăn, các công ty sa thải nhân viên hàng loạt khiến nhiều người bị giảm hoặc mất hoàn toàn thu nhập. Rất may, một số anh hùng địa phương trên khắp nước Mỹ đã đứng lên để giúp đỡ người dân. Một trong số đó có nhà sưu tập siêu xe sống tại thành phố Fort Wayne, bang Indiana. Mới đây, nhà sưu tập này đã quyết định rao bán siêu xe để giúp đỡ các gia đình trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trên tài khoản Instagram cá nhân của nhà sưu tập này, có thể thấy sự xuất hiện của nhiều chiếc xe khác nhau do các thương hiệu Nhật Bản, Mỹ cũng như châu Âu sản xuất. Trao đổi với phóng viên The Drive, nhà sưu tập này tiết lộ đã chọn một số chiếc xe để bán. 100% số tiền thu về sẽ được dùng để quyên góp cho những gia đình và doanh nghiệp địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất vì đại dịch Covid-19. Những chiếc xe được nhà sưu tập ôtô này bán bao gồm chiếc Porsche 911 GT2 RS 2018 độc nhất vô nhị với gói phụ kiện Weissach và được sơn màu xanh dương Mexico Blue. Chiếc xe này mới chạy đúng 260 dặm (khoảng 418 km) và có giá xuất xưởng là 362.000 USD (7,7 tỷ đồng). Bên cạnh đó là chiếc siêu xe Ferrari F430 Spider đời 2007 với số công-tơ-mét ODO chỉ 250 dặm (402 km). Ngoài 2 chiếc xe kể trên, nhà sưu tập còn bán chiếc Porsche 911 GT3 đời 2004 với số ODO 8.200 dặm (13.196 km). Tiếp đến là chiếc Chevrolet Corvette L72 Big Block đời 1966, được sơn màu xanh dương Nassau Blue, và Corvette đời 1967 màu đỏ Rally Red với số ODO chỉ 39.000 dặm (62.764 km). Cuối cùng là chiếc Lamborghini Gallardo đời 2013 và Ferrari F430 với hộp số sàn 6 cấp cùng số ODO thấp. Trong số 7 chiếc xe được rao bán, có cả siêu xe Ferrari và Lamborghini. Đáng tiếc là nhà sưu tập ôtô này không công bố giá của 7 chiếc xe kể trên. Video: Top 5 siêu xe đắt nhất thế giới sẽ khiến bạn kinh ngạc.

