Sản xuất siêu xe Lamborghini và Ferrari rởm, giá siêu rẻ

Mới đây, lực lượng cảnh sát địa phương tại Santa Catarina, Brazil vừa đóng cửa một nhà máy bí mật ở thành phố Itajaí, cơ sở này bị cáo buộc đang lắp ráp những chiếc siêu xe hàng rởm, bao gồm hai thương hiệu đình đám là Ferrari và Lamborghini nhưng lại giống y hệt xe thật. Những siêu xe rởm giá rẻ được bán chỉ từ 180.000 tới 250.000 Reals Brazil tương đương với 50.000 tới gần 70.000 USD theo tỉ giá hiện tại. Xưởng này đã sử dụng những linh kiện siêu xe cũ và các vật liệu kém chất lượng khác, ngoài ra những siêu xe này được đặt hàng riêng. Cũng theo cảnh sát địa phương, cuộc điều tra đã bắt đầu từ 2 tháng trước, sau khi nhận được đơn khiếu nại của một công ty luật tại Sao Paulo đại diện cho hai hãng siêu xe Ferrari và Lamborghini. Hai hãng này đã liên kết và lập ra 1 nhóm điều tra để tìm ra các vụ làm nhái siêu xe bất hợp pháp tại một số quốc gia và họ đã tìm ra hoạt động này tại Brazil. Cảnh sát không tiết lộ chi tiết về các bộ phận được sử dụng để lắp ráp xe nhái. Theo hình ảnh do cảnh sát cung cấp, xe nhái có phần thân khá bóng bẩy, đi kèm với huy hiệu và phụ kiện có in hình các thương hiệu xe Ý. Có thể thấy các siêu xe đang trong giai đoạn hoàn thiện, những mẫu xe sở hữu lớp sơn bóng bẩy, các ghế ngồi có thêu logo của hãng và số lượng lớn logo Lamborghini được thiết kế thủ công y như thật. Các sĩ quan địa phương không tiết lộ hai cha con đã dùng những loại máy móc nào để tạo ra siêu xe giả. Tuy nhiên, qua những bức ảnh được chụp bởi AP có thể thấy nó được làm "nhái" khá tinh vi so với hàng thật. Bên trong xưởng này là 8 siêu xe chưa hoàn thành, các công cụ, khuôn để sản xuất và làm giả các bộ phận như ghế xe, logo hãng. Hai người đàn ông đã bị bắt tại hiện trường và có quan hệ cha con. Theo cảnh sát, các nghi phạm cho biết, những chiếc xe này là nguyên mẫu hợp pháp. Tuy nhiên, họ sẽ bị buộc tội vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cảnh sát cho biết, họ cũng sẽ điều tra những người đặt hàng, nếu có thể chứng những người đặt hàng biết sản phẩm này là hàng giả, họ có thể bị kết tội tiêu thụ hàng giả. Ngoài ra, những mua xe cũng gửi đơn kiện do những đại lý siêu xe phàn nàn về việc chậm trễ trong việc giao hàng. Video: Sản xuất siêu xe Lamborghini và Ferrari rởm, giá siêu rẻ.

