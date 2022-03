Cửa sổ trời toàn cảnh ôtô có an toàn khi xe bị lật?

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama hiện đã trở thành một trong những trang bị rất phổ biến trên ô tô ngày nay. Với nhiều khách hàng, cửa sổ trời toàn cảnh còn là trang bị mặc định phải có trên những mẫu xe con và SUV đời mới. Chẳng những khiến nội thất trông như rộng rãi và thoáng đãng hơn, cửa sổ trời Panorama trên ôtô còn tạo cảm giác sang trọng hơn cho xe. Tuy nhiên, vẫn có những người cảm thấy lo ngại về độ an toàn của cửa sổ trời toàn cảnh khi xe bị lật trong tai nạn. Theo tạp chí đánh giá danh tiếng của Mỹ Consumer Reports, người dùng ôtô không cần phải lo lắng về vấn đề này. Độ an toàn của cửa sổ trời toàn cảnh khi xe bị lật có lẽ là điều khiến không ít người băn khoăn

Tạp chí này cho biết, khi sản xuất ôtô, các kỹ sư sẽ áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật và thử nghiệm nghiêm ngặt đối với sự nguyên vẹn của cấu trúc xe. Những biện pháp an toàn sau đó sẽ được phát triển để bảo vệ người ngồi trên xe trong những tình huống va chạm thường gặp và hiếm gặp.

Cơ quan chức năng cũng kiểm tra kỹ lưỡng các mẫu xe qua những thử nghiệm va chạm, được thiết kế để phát hiện điểm yếu về cấu trúc. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi mẫu xe sản xuất thương mại đều cung cấp khả năng bảo vệ người dùng đúng như quy định.

Ngoài ra, Viện Bảo hiểm An toàn Đường Bộ Mỹ còn đánh giá cả độ bền của nóc xe. Qua kết quả thử nghiệm va chạm của các cơ quan chính phủ Mỹ, có thể thấy cửa sổ trời ảnh hưởng không đáng kể đến độ bền chung của nóc xe trong trường hợp tai nạn.

Cấu trúc của một chiếc ôtô bao gồm khung bằng thép kiên cố, được bao quanh bằng những tấm ốp thân vỏ bằng kim loại khá mỏng. Khung bằng thép này chính là thứ sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người ngồi trong xe. Trong khi đó, thép cường độ cao sẽ được dùng ở các cột, bao gồm cột A, cột B, cột C và cột D, để giữ nóc xe. Các cột này cũng là nơi hấp thụ lực khi tai nạn xảy ra chứ không phải trung tâm của nóc xe.

Một lo ngại nữa của người dùng ôtô có cửa sổ trời toàn cảnh là kính vỡ khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, theo tạp chí Consumer Reports, cửa sổ trời trên một số loại xe được làm bằng kính dán an toàn, tương tự kính lái, nên sẽ giữ lại mảnh kính khi bị vỡ. Trong khi đó, những loại xe khác dùng cửa sổ trời làm bằng loại kính vỡ vụn thay vì vỡ thành những mảnh sắc nhọn.

Một số nhà sản xuất ôtô như Hyundai hiện còn đang phát triển túi khí nóc để che phủ toàn bộ trần xe khi xe bị lật, từ đó bảo vệ hành khách khỏi nguy cơ văng ra ngoài hoặc bị thương vì kính vỡ.

Tạp chí Consumer Reports cho biết, trong một vụ va chạm, nguy cơ người ngồi bị văng ra ngoài còn đáng lo ngại hơn. Điều quan trọng nhất mà bạn cần làm để tránh bị văng ra khỏi xe chính là đảm bảo tất cả mọi người lúc nào cũng thắt dây an toàn khi xe đang di chuyển. Làm như vậy, mọi người sẽ được giữ lại trên ghế, cho phép túi khí và vùng biến dạng làm nhiệm vụ của mình.

Theo dữ liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ, khi tai nạn xảy ra, hành khách không thắt dây an toàn có nguy cơ bị văng ra khỏi xe cao gấp 10 lần so với người thắt dây an toàn. Đồng thời, người bị văng ra khỏi xe trong những vụ tai nạn nghiêm trọng cũng có nguy cơ tử vong hoặc chấn thương nặng cao hơn nhiều.

Tóm lại, tạp chí Consumer Reports khẳng định rằng người dùng ôtô có thể yên tâm về độ an toàn của cửa sổ trời toàn cảnh vì xe hiện đại đều trải qua những thử nghiệm khắt khe để đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Cũng theo tạp chí này, trước khi mua xe, người tiêu dùng nên nghiên cứu xem chiếc ôtô đó có độ an toàn cao trong các thử nghiệm va chạm hay không. Người tiêu dùng cũng có thể tìm hiểu xem chiếc xe mình định mua có được trang bị cửa sổ trời làm bằng kính dán an toàn hay không.