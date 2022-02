Ngắm McLaren 720S Spider “bảy sắc cầu vồng” độc nhất Việt Nam

Chiếc McLaren 720S Spider đặc biệt này vốn sở hữu màu sơn ngoại thất đen Onyx duy nhất tại dải đất hình chữ S, sau đó nó đã được chủ nhân thay “áo” thành màu xanh lá bắt mắt ngay khi bước sang năm mới. Và trong vòng chưa đầy một tháng, siêu xe Anh Quốc lại một lần nữa được khoác lên mình bộ cánh mới, táo bạo, ấn tượng hơn. McLaren 720S Spider độc nhất Việt Nam này được dán decal màu “bảy sắc cầu vồng” độc đáo với màu tím phủ ở phần đầu xe, rồi ngả dần sang xanh dương, xanh lá, vàng rồi đến đỏ phía sau. Trước đó, một chiếc Lamborghini Aventador SVJ hàng khủng tại Việt Nam cũng đã được làm mới ngoại thất theo phong cách tương tự, nhưng nhìn kĩ sẽ nhận thấy sự khác biệt về cách phối màu và sắp xếp giữa 2 xe. Ngoài việc thay “áo” thì trang bị, thiết kế ngoại thất của McLaren 720S Spider gần như không có gì thay đổi. Xe có nhiều chi tiết được làm bằng vật liệu sợi carbon như cản trước, hốc đèn pha, gương chiếu hậu, nắp khoang động cơ, hốc hút gió, cản sau,... . Siêu xe Anh quốc sở hữu bộ mâm 5 chấu kép tạo hình cánh hoa màu đen bóng, đi kèm kẹp phanh màu cam tương phản nổi bật. Di chuyển ra phía sau, McLaren 720S Spider được trang bị cánh gió đuôi chủ động giúp tăng lực ép xuống đường khi cần, cùng hệ thống ống xả đặt cao lạ mắt - đã được chủ nhân nâng cấp lên hệ thống ống xả hiệu Ryft để cho ra âm thanh uy lực hơn, mạnh mẽ hơn. Phần mui cứng trên McLaren 720S Spider có thể thu vào với cơ chế gập điện nâng/hạ chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 6 giây so với đàn em 650 Spider. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên.Siêu xe McLaren 720S Spider được xây dựng trên cấu trúc khung sợi carbon Monocage II-S - phát triển từ Monocage II của người anh em coupe. Hệ thống khí động học dưới gầm xe cũng đã được sửa đổi để đảm bảo nó tương thích với phần thân sau mới và cánh gió đuôi chủ động thể thao (có thiết lập chuyển động khác với chiếc coupe). McLaren 720S Spider có trọng lượng khô là 1.322kg, nặng hơn 49kg so với coupe bởi vì hệ thống mui cứng và phần chứa mui. Xe sở hữu khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe McLaren 720S Spider mui trần.

