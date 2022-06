Có nên mua KIA Sonet 1.5 Premium chạy 5.000 km giá 685 triệu?

Mới đây, một chiếc KIA Sonet 1.5 Premium đời 2021, đăng ký tháng 1/2022 đã bước lên sàn xe cũ với mức giá như thách thức người mua. Theo nội dung tin rao được đăng tải, chiếc xe có ngoại thất màu trắng, gắn biển Bình Dương, số ODO chỉ 5.000 km và còn mới như xe nằm trong đại lý. Mức giá xe KIA Sonet 2021 cũ này chủ nhân mong muốn là 685 triệu đồng, cao hơn giá niêm yết xe mới tới 61 triệu đồng. Và để hoàn tất thủ tục sang tên, chuyển biển, người mua xe cần chi tổng số tiền là 699,7 triệu đồng. Nếu so với giá lăn bánh xe KIA Sonet mới tại khu vực Bình Dương (689,7 triệu đồng) con số này cũng đang vượt tới 10 triệu đồng. Thông tin bán xe lập tức gây sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng (CĐM), nhiều người thậm chí còn trêu: “Thôi bác để dùng em mua xe mới!”. Nhưng dường như chủ nhân chiếc KIA Sonet 2021 đã qua sử dụng cũng không quan tâm đến những lời bình luận trên khi đối tượng mà người bán hướng tới chính là những khách hàng cần xe gấp. Nội dung tin đăng cũng chia sẻ thẳng thắn, nếu muốn mua xe mới sẽ phải chờ 2-3 tháng, còn muốn có xe dùng luôn, vui lòng liên hệ người bán. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ giới chuyên xe đã qua sử dụng, nếu giá bán KIA Sonet 1.5 Premium cũ trên không hạ xuống ít nhất khoảng 30 – 40 triệu đồng thì e khó có thể “tìm được tiếng nói chung” với người mua. Bởi, tâm lý người Việt vẫn khá dè dặt với xe cũ và đặc biệt trong bối cảnh xăng liên tục tăng giá như hiện nay, việc chọn mua ô tô cũng là điều cần cân nhắc. KIA Sonet 1.5 Premium là bản cao nhất của mẫu SUV cỡ nhỏ đến từ Hàn Quốc. Do đó, xe nhận tất cả những trang bị hiện đại, cao cấp nhất như đèn chiếu sáng full-LED; la-zăng 16 inch 2 màu bóng thể thao; gương chiếu hậu chỉnh/gập điện kết hợp đèn xi-nhan, tay nắm cửa bọc crom có tính năng mở khóa thông minh; giá để đồ sơn màu bạc trên trần xe. Bên trong, KIA Sonet 1.5 Premium sở hữu loạt trang bị tiện ích hấp dẫn như nội thất da màu den - be kết hợp đường chỉ khâu đỏ thể thao, sang trọng; vô-lăng vát đáy thể thao; ghế lái chỉnh cơ; màn hình giải trí 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto; chìa khóa thông minh; khởi động nút bấm; khởi động từ xa; hệ thống điều hòa tự động; cửa sổ trời; sạc không dây; âm thanh 6 loa... KIA Sonet 1.5 Premium sản xuất năm 2021 sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5G kết hợp hộp số loại vô cấp thông minh Smartstream IVT, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi cùng đó là tính năng thay đổi chế độ lái tiện lợi. Đây cũng là phiên bản duy nhất của mẫu xe Kia Sonet tại Việt Nam được trang bị tới 6 túi khí và đầy đủ các tính năng an toàn hiện đại (Hệ thống điều khiển hành trình; Hệ thống cảnh báo áp suất lốp; Cảm biến trước) bên cạnh loạt trang bị tiêu chuẩn. Video: Đánh giá SUV cỡ nhỏ KIA Sonet tại Việt Nam.

