Mận rừng rầm rập xuống phố, khách đua nhau mua chơi Tết sớm

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng một số tiểu thương tại Hà Nội đã bắt đầu bán các loại cành mận rừng. Ảnh: Tiền phong Tại chợ hoa Quảng An, sự xuất hiện của những cành mận thu hút sự chú ý của người dân. Ảnh: Tiền phong Theo các tiểu thương, hoa mận hiện vào đầu vụ nên số lượng còn ít. Ảnh: Công luận Cành mận có nhiều mức giá, dao động từ 50.000 đến hơn 1 triệu đồng/đồng, tùy loại. Ảnh: Suckhoedoisong Theo đó, những cành kích thước nhỏ giá từ 80.000 – 150.000 đồng/cành. Thậm chí, có những cành giá 50.000 đồng. Ảnh: Công luận Cành mận từ 120.000 -350.000 đồng/cành là phân khúc bán chạy nhất. Những cành to, thế đẹp và giá bán đắt hơn, từ khoảng 800.000 đồng trở lên đến hơn 1 triệu đồng/cành, sức tiêu thụ chậm hơn. Ảnh: Suckhoedoisong Ngoài ra, mận còn được bán theo bó. Mỗi bó có 5-6 cành giá khoảng 150.000 đồng. Ảnh: Công luận Tuy nhiên, theo các tiểu thương, dù giá bán đắt hay rẻ, với nhu cầu chơi cây cảnh lớn, cành mận vẫn cháy hàng. Ảnh: Tiền phong Hoa mận có ưu điểm là thời gian chơi lâu, thường kéo dài từ 1,5 – 2 tháng lại dễ chăm sóc nên nhiều người yêu thích. Ảnh: Công luận Các tiểu thương cho biết, những cành mận sớm có kích thước lớn, nụ hoa mập, giá cả cũng khá mềm so với dịp giáp tết. Nhưng so với giá năm trước thì có phần cao hơn do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, số cành đẹp cũng giảm đi đáng kể. Ảnh: Công luận Ngoài cành mận, những cành đào Tây Bắc cũng bắt đầu "xuống phố" sớm. Ảnh: Tiền phong

