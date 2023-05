Cơ hội mua Mazda CX-5 tại Việt Nam với giá chỉ ngang KIA Seltos

Đã bước sang tháng thứ 6 của năm 2023, nhưng lượng hàng tồn kho vẫn còn nhiều khiến các đại lý liên tục tung chính sách kích cầu ưu đãi giảm giá sâu cho loạt dòng xe từ gầm thấp đến gầm cao, đa dụng... Đơn cử như mẫu Mazda CX-5 tại Việt Nam hiện liên tục nhận "cơn mưa" ưu đãi lớn từ chính hãng lẫn đại lý.

Cụ thể, trong tháng 5/2023, Thaco áp dụng chính sách giảm giá xe Mazda CX-5 từ 100 - 137 triệu đồng, nhờ vậy mà số tiền người mua cần chi lúc này chỉ từ 739 - 922 triệu đồng thay vì con số 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng như trước.

Giá xe Mazda CX-5 tiếp tục giảm trước tin đồn phiên bản mới sắp ra mắt.

Đến những ngày cuối tháng, một số đại lý còn hàng tồn kho 2022 tiếp tục giảm thêm 20 triệu đồng cho khách chọn các phiên bản Deluxe và Premium. Qua đó, xác lập giá bán ở mức lần lượt là 719 triệu đồng và 779 triệu đồng, tức thấp nhất từ trước đến nay. Thậm chí, khung giá mới này còn thấp hơn cả bản tiêu chuẩn của mẫu SUV phân khúc dưới như Toyota Corolla Cross 1.8G (755 triệu đồng); bản giữa của Honda HR-V (826 triệu đồng); bản cao cấp của Hyundai Creta (740 triệu) và tương đương với bản 1.4L GT-Line của KIA Seltos (719 triệu đồng).

Đại lý giảm sốc cho Mazda CX-5, đưa về mức thấp nhất từ trước đến nay.

Vốn đang là "vua" phân khúc CUV hạng C với doanh số đạt 3.266 xe trong 4 tháng đầu năm, bỏ xa các đối thủ cùng đội, đồng thời liên tục lọt top bán chạy toàn thị trường xe Việt. Do đó, việc "hạ mình" giảm giá sâu ở thời điểm hiện tại nguyên nhân chính chắc chắn không đơn giản đến từ lý do thúc đẩy doanh số, mà rất có thể là động thái đẩy hàng tồn để đón CX-5 phiên bản mới dự kiến sẽ ra mắt ngay thời gian tới.

Khách Việt có cơ hội tậu ngay mẫu CUV hạng C - Mazda CX-5 với mức giá chỉ ngang chiếc SUV hạng B KIA Seltos.