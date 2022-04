Mazda CX-5 2022 từ 950 triệu đồng tại Indonesia, rẻ hơn Honda CR-V

Mazda CX-5 bản nâng cấp đã chính thức trình làng vào hồi tháng 9 năm ngoái. Chẳng bao lâu sau đó, đã có tin đồn cho rằng mẫu crossover hạng C này sẽ ra mắt thị trường Thái Lan trong tháng 10/2021. Tuy nhiên, hóa ra, Mazda CX-5 2022 dành cho thị trường Thái Lan vẫn mang thiết kế cũ. Mãi đến hôm 1/4 vừa qua, Mazda CX-5 2022 mới chính thức được giới thiệu tại Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia. Tại thị trường Indonesia, Mazda CX-5 2022 mới được chia thành 2 phiên bản, bao gồm Elite và Kuro. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 597,7 triệu Rupiah (khoảng 950 triệu đồng) và 607,7 triệu Rupiah (966 triệu đồng). So với đối thủ Honda CR-V có giá dao động từ 515,9 - 666,4 triệu Rupiah (820 triệu đến 1,05 tỷ đồng), Mazda CX-5 2022 bản cao cấp rẻ hơn đáng kể. Tương tự xe ở thị trường Mỹ và Trung Quốc, Mazda CX-5 2022 tại Indonesia cũng được cải tiến nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt mới, được bao quanh bằng nẹp dày dặn hơn nhưng không kéo dài hết đèn pha như phiên bản cũ. Tiếp đến là cụm đèn pha LED thích ứng với 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bên trong. Đằng sau, Mazda CX-5 2022 có thêm cụm đèn hậu LED mới với thiết kế tương tự đèn pha. Thêm vào đó là đèn phản quang nhỏ hơn, nằm cao hơn trước và cản sau mới. Riêng tem chữ nổi trên cửa cốp sau được áp dụng phông chữ mới của hãng Mazda, theo phong cách giống CX-30. Bên trong Mazda CX-5 2022 tại Indonesia là không gian nội thất 5 chỗ bọc da như trước. Riêng bản Kuro sẽ đi kèm nội thất màu đen với chỉ khâu màu đỏ ở vô lăng, cần số, bệ tì tay trên cửa và cụm điều khiển trung tâm. Mazda CX-5 2022 tại Indonesia có những trang bị đáng chú ý như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 10 loa,... Các trang bị khác như; màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, mở cửa không cần chìa khóa, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, sạc điện thoại thông minh không dây, gương chiếu hậu chống chói và cảm biến đá chân để mở cốp. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía trước, hỗ trợ phanh khi lùi và gói công nghệ i-Activsense. Gói công nghệ an toàn chủ động này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. "Trái tim" của CX-5 2022 tại Indonesia vẫn là động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.5L như cũ. Động cơ sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động SkyActiv Drive 5 cấp. Ngoài ra, động cơ còn có công nghệ ngắt xi-lanh để giảm lượng xăng tiêu thụ. Khi mua Mazda CX-5 2022 bản Elite, khách hàng Indonesia có thể chọn các màu sơn như vàng cát, đỏ, xám, trắng và đen. Trong khi đó, bản Kuro có thêm màu xám Polymetal Gray nhưng không có màu vàng cát và đen. Dự kiến, sau Indonesia, Mazda CX-5 mới cũng sẽ nhanh chóng có mặt tại các thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Mazda CX-5 2022 thế hệ mới.

