Mazda CX-5 - “con gà đẻ trứng vàng” chưa chắc sẽ có thế hệ mới?

Trong năm 2022 vừa qua, Mazda CX-5 đạt doanh số cao cho hãng khi bán được tổng cộng 365.135 chiếc cho khách hàng toàn cầu. Tuy doanh số này có giảm so với năm 2021, nhưng vẫn cao gấp đôi so với chiếc xe Mazda3 bán chạy thứ 2 của hãng (173.619 xe). Tại Việt Nam, đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ C khi liên tục vượt mặt những cái tên đình đám như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. Trình làng thế hệ thứ 2 từ năm 2017, sau 5 năm, đã đến lúc Mazda CX-5 được lột xác, cho ra mắt thế hệ mới. Tuy nhiên, sếp của hãng xe Nhật Bản lại chưa hề có kế hoạch nâng cấp dòng xe này. Hiện ông Wakiie không nói rõ liệu Mazda CX-5 có bị ngừng bán trong tương lai hay không. Tuy nhiên, vào năm 2021, Mazda CX-5 đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Chính vì thế, mẫu xe này dự kiến sẽ tiếp tục có mặt trên thị trường trong ít nhất vài năm nữa. Thời gian qua, hãng xe Nhật Bản liên tục tung ra các mẫu SUV mới bao gồm CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. Trong đó, CX-50 sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm với Mazda3 và CX-30 (đều thuộc nhóm Xe cỡ nhỏ), tuy nhiên, dòng sản phẩm này sẽ chỉ được bán độc quyền tại Bắc Mỹ. 4 mẫu SUV còn lại đều thuộc nhóm xe cỡ lớn và sử dụng nền tảng mới của Mazda - cũng là khung gầm của Mazda CX-5/Mazda6 thế hệ mới. Theo Mazda, hãng sẽ đa dạng về kích thước (2 – 3 hàng ghế), thiết kế (thân thường/rộng) và giá bán của các dòng xe này để có thể góp mặt ở hầu hết phân khúc xe gầm cao. Không riêng “gà đẻ trứng vàng” CX-5 mà thậm chí toàn bộ các dòng xe không phải SUV của Mazda đều đang “dậm chân tại chỗ”, mông lung về tương lai. Trong đó có Mazda6 thế hệ thứ ba đã có mặt trên thị trường 11 năm (2012-2023) mà vẫn chưa có thế hệ mới, hay Mazda2 thế hệ thứ ba cũng đã có mặt trên thị trường đã 9 năm (2014-2023). Video: Mazda CX-5 2023 từ 614 triệu tại Mỹ, sắp về Việt Nam.

