Tiêu chuẩn Euro 7 khiến giá xe ôtô cao hơn khoảng 50 triệu đồng

Theo Carscoops, các quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn khí thải Euro 7 trên ôtô có thể khiến chi phí sản xuất xe cao hơn từ 4 đến 10 lần so với ước tính ban đầu của Liên minh châu Âu (EU). Đây là kết quả do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) công bố mới đây.

Cụ thể, nghiên cứu do Frontier Economics thực hiện cho thấy chi phí nâng cấp động cơ để đáp ứng chuẩn khí thải Euro 7 trên mỗi chiếc xe sử dụng động cơ xăng là 1.862 euro (47 triệu đồng) và 2.629 euro (66,3 triệu đồng) đối với xe sử dụng động cơ diezel. Theo đơn vị này, con số nói trên cao hơn lần lượt 5 và 10 lần so với ước tính ban đầu do EU cung cấp.