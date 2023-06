"Chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2024 ra mắt, từ 779 triệu đồng

Toyota đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng MPV cao cấp Alphard ở thị trường Nhật Bản. Tại thị trường này, mẫu MPV được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" có 3 phiên bản, bao gồm G, Z và Executive Lounge. Toyota Alphard 2024 mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, xe sở hữu chiều dài 4.995 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.935 - 1.945 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 50 mm và cao hơn từ 45 - 55 mm trong khi 2 thông số kích thước còn lại giữ nguyên như cũ. Theo hãng Toyota, sở dĩ kích thước của Alphard mới không thay đổi nhiều là để phù hợp với hệ thống đỗ xe tự động ở Nhật Bản (giới hạn chiều dài 5.000 mm và chiều rộng 1.850 mm). Bên cạnh đó là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo tay đòn kép nâng cấp phía sau. Đúng như hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu xe MPV Toyota Alphard 2024 giữ nguyên thiết kế vuông vức như thế hệ cũ. Được thiết kế theo chủ đề "Forceful x Impact Luxury", mẫu MPV này mang trên mình lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước với mắt lưới đa điểm mạ crôm. Lưới tản nhiệt của xe còn tích hợp đèn LED định vị ban ngày với 8 bóng mỗi bên, chia thành 2 tầng. Đèn pha LED của xe có thiết kế nằm ngang nhỏ gọn trong khi đèn sương mù nằm trong hốc màu đen trên cản trước, trang trí bằng nẹp mạ crôm. Ở bên sườn, Toyota Alphard 2024 không còn sở hữu thiết kế giống với Lexus LM như trước. Tại đây, xe được trang bị đường chân kính hình chữ "Z" lạ mắt cùng đường dập gân mới kéo dài từ cột B đến đuôi xe và dốc dần xuống ở chắn bùn sau. Tiếp đến là các loại vành la-zăng có đường kính từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản, và cửa lùa chỉnh điện. Phía sau, cụm đèn hậu OLED mới với tạo hình bên trong tương tự đèn LED định vị ban ngày. Đèn hậu được nối với nhau bằng nẹp mạ crôm mỏng trong khi cản sau có thiết kế khá đơn giản, sơn cùng màu thân xe và đi kèm đèn nằm dọc ở hai góc. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản vẫn áp dụng một số giải pháp như tối ưu hóa thiết kế của nắp ca-pô, gương ngoại thất và cột A đồng thời dùng lốp giảm tiếng ồn. Khi cửa xe mở ra, bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps sẽ xuất hiện, giúp người dùng ra/vào xe dễ dàng hơn. Đây là mẫu xe đầu tiên của Toyota được trang bị bệ bước chân này. Ngoài ra, trên cột C và trần xe còn có tay nắm để hỗ trợ hành khách. Bên trong Toyota Alphard 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Riêng hàng ghế giữa của xe sẽ đi kèm 2 ghế cơ trưởng. Trong năm sau, xe sẽ có thêm phiên bản 8 chỗ với ghế liền ở giữa. Xe sở hữu mặt táp-lô mới với thiết kế gọn gàng hơn, ít nút bấm hơn trước. Nguyên nhân là bởi nhiều tính năng của xe, bao gồm cả chỉnh điều hòa, được tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm. Tiếp theo đó là vô lăng 3 chấu mới và cần số hiện đại hơn, theo phong cách xe sang Lexus. Ngoài cần số mới, cụm điều khiển trung tâm còn là có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Trên trần xe xuất hiện cụm điều khiển siêu dài, tích hợp đèn viền nội thất, một số nút bấm và cửa gió điều hòa. Trong khi đó, cửa sổ trời đi kèm rèm che nắng trái/phải điều khiển độc lập để phục vụ nhu cầu của từng hành khách. Cửa sổ bên sườn cũng có rèm che nắng có thể kéo xuống, lần đầu tiên được trang bị cho mẫu MPV hạng sang này. Ở bản Executive Lounge cao cấp nhất, Toyota Alphard 2023 sẽ sở hữu ghế bọc da thật cũng như tapi cửa bọc da và khâu hình quả trám giống Lexus LS. 2 ghế cơ trưởng của xe có thể dịch chuyển lên/xuống, đi kèm bàn gấp, bệ đỡ bắp chân và cặp đôi màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng đa phương tiện/điều hòa/rèm che nắng. Bên cạnh đó là tính năng sưởi, thông gió và massage, mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách. Chưa hết, bản Executive Lounge còn có những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch dùng chung với xe Lexus, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và màn hình 14 inch treo trên trần xe dành cho hành khách phía sau. Khi mua Toyota Alphard 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng mã 2AR-FE với 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 235 Nm tại tua máy 4.100 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh có mã A25A-FXS, dung tích 2.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 236 Nm tại dải tua máy 4.300 - 4.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Toyota Alphard Hybrid 2023 còn có phiên bản dẫn động 4 bánh E-Four với mô-tơ điện 4NM nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 54 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm. Dù ở phiên bản nào, Toyota Alphard Hybrid 2023 cũng dùng pin niken hyđrua kim loại (NiMH) 5 Ah. Xe có hàng loạt tính năng an toàn hiện đại như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái chủ động Proactive Driving Assist, đỗ xe điều khiển từ xa Advanced Park và hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp Advanced Drive. Mức giá xe Toyota Alphard 2024 dao động từ 4,72 - 8,72 triệu Yên (khoảng 779 triệu đến 1,44 tỷ đồng). Như vậy, đây là thế hệ đắt nhất của Toyota Alphard ở thị trường Nhật Bản từ trước đến nay. Video: Chi tiết "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 2024.

