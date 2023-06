Toyota Alphard 2024 lộ diện "bằng xương, bằng thịt" trước ngày ra mắt

Theo kế hoạch, vào ngày 21/6/2023 tới đây, Toyota Alphard 2024 mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu. Trước thời điểm đó, mẫu MPV cao cấp được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này đã lộ diện hoàn toàn trong buổi chụp ảnh và quay video quảng cáo ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, xe cũng liên tục xuất hiện trên đường phố khi được vận chuyển đến đại lý. Đúng như hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu MPV Toyota Alphard 2024 cỡ lớn này vẫn được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe, kéo dài gần hết cản trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những chi tiết mạ crôm nhằm tạo cảm giác cao cấp cho xe. Lưới tản nhiệt của Toyota Alphard 2024 nối liền với đèn LED định vị ban ngày và bao quanh đèn pha. Trong đó, đèn LED định vị ban ngày của xe bao gồm 8 đèn mỗi bên và được chia thành 2 tầng. Đèn pha của xe có thiết kế khá hẹp, nằm phía trên đèn LED định vị ban ngày và được trang bị công nghệ đèn chiếu xa thích ứng AHS. Trong khi đó, cản trước và hốc gió trung tâm của xe chỉ thay đổi nhẹ so với thế hệ cũ. Ở hai góc cản trước là hốc đèn sương mù mới, trang trí bằng nẹp mạ crôm hình boomerang. Bên sườn xe, mẫu MPV Toyota Alphard 2024 này không sở hữu thiết kế giống Lexus LM 2023 như thế hệ cũ. Tại đây, xe được bổ sung đường dập gân mới, kéo dài từ cột B đến đuôi xe và dốc dần xuống ở chắn bùn sau. Tiếp đến là các loại vành la-zăng có đường kính từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản, và cửa lùa chỉnh điện. Phía sau xe cũng có nhiều thay đổi so với thế hệ cũ như cụm đèn hậu OLED với tạo hình bên trong tương tự đèn LED định vị ban ngày, nẹp màu đen bóng tích hợp tem chữ nổi "Alphard" và nẹp mạ crôm bao quanh kính chắn gió. Cản sau của xe có thiết kế khá đơn giản, sơn cùng màu thân xe và đi kèm đèn nằm dọc ở hai góc. Theo tin đồn, mẫu MPV hạng sang cỡ lớn này sẽ sở hữu chiều dài 4.995 mm, chiều rộng 1.850 mm và chiều cao 1.935 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 50 mm và thấp hơn 15 mm trong khi chiều rộng giữ nguyên.Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Alphard 2024 sẽ có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm G 2.5L, Z 2.5L, G Hybrid, Z Hybrid và Executive Lounge. Trong đó, phiên bản Executive Lounge cao cấp nhất sẽ được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Ghế của Toyota Alphard bản Executive Lounge dự kiến được bọc bằng chất liệu da thật, giống Lexus. Trong khi đó, tapi cửa được bọc da và khâu hình quả trám, tương tự Lexus LS. Hai ghế cơ trưởng ở giữa xe có thể dịch chuyển lên/xuống và đi kèm màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng. Ngoài ra, bản Executive Lounge sẽ có những trang bị đáng chú ý như vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch dùng chung với xe Lexus,... Cần số xe thiết kế nhỏ gọn, phanh tay điện tử, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình giải trí dành cho hành khách phía sau, cửa sổ trời 2 mảnh và cuối cùng là hệ thống đèn viền nội thất. Nằm bên dưới nắp ca-pô của "chuyên cơ mặt đất" Alphard 2024 dự kiến là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng có tên mã A25A-FKS với 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L. Động cơ này đi với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, đang được dùng cho mẫu SUV hạng sang Lexus NX250 thế hệ mới. Ở Lexus NX250 2023, động cơ này tạo ra công suất tối đa 203 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh có tên mã A25A-FXS, dung tích 2.5L và mô-tơ điện.Phiên bản hybrid của Alphard 2024 cũng được trang bị hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu E-Four. Hệ truyền động hybrid của Toyota Alphard 2023 mới cũng chính là loại hiện đang được dùng cho SUV hạng sang Lexus NX350h thế hệ mới. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 239 mã lực. Trong số những thị trường sẽ đón nhận Toyota Alphard thế hệ mới, dự kiến sẽ có cả Việt Nam. Video: Xe MPV Toyota Alphard 2024 cỡ lớn lộ diện.

