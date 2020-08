Chi tiết siêu xe McLaren Senna "nhí" chỉ 11,5 triệu đồng

Chỉ 500 khách hàng may mắn (và giàu sang) trên thế giới có cơ hội mua lấy một chiếc siêu xe McLaren Senna 2019, với khoảng 120 lên đường tới nước Mỹ. Tất nhiên, bạn có thể mua lấy một chiếc đã qua sử dụng, nhưng kể cả thế thì bạn vẫn sẽ cần tới cả triệu USD. Có lẽ vì thế mà mới đây McLaren đã chính thức giới thiệu phiên bản đồ chơi của siêu xe Senna với mức giá mềm nhiều lần. Đây không phải là lần đầu tiên McLaren cho ra đời phiên bản đồ chơi “Ride-On” của các mẫu siêu xe do mình sản xuất, và tiếp nối thành công của xe trẻ em 720S và P1, họ quyết định sản xuất một mẫu xe mới dựa trên phiên bản Senna sản xuất giới hạn và đặt tên theo Ayrton Senna, nhà vô địch ba lần Formula 1 World Champion. Giờ đây, nếu bạn không có cơ hội cầm lái một siêu McLaren, thì ít nhất đứa con bé bỏng của bạn lại có thể. Người mua sẽ có tới 5 lựa chọn màu sắc gồm đen, trắng, cam, xanh, và đỏ cho McLaren Senna đồ chơi. Mẫu xe màu vàng với chi tiết trang trí màu xanh lục (màu mũ bảo hiểm xe đua của Ayrton) là sản phẩm độc quyền của các đại lý McLaren. Mặc dù chiếc xe đồ chơi này được thiết kế dành trẻ em lứa tuổi 3 – 6, nhưng tay đua McLaren F1, Lando Norris chứng minh rằng người lớn cũng có thể ngồi lên chiếc xe này và nghịch ngợm đôi chút. Tất cả các tính năng có trên xe đồ chơi 720S trước đây đều được bê nguyên sang Senna. Chúng bao gồm cửa xe đóng mở, nút bấm khởi động với âm thanh động cơ Senna, đèn phanh phát sáng, và một hệ thống thông tin giải trí với một cổng USB và một khe thẻ SD để chơi nhạc. Hiệu suất của xe đến từ một mô tơ điện nhỏ xíu, và đương nhiên sẽ không thể nào so sánh với hàng thật sử dụng động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0 lít sản sinh 789 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn cực đại. Tất nhiên, giá xe McLaren Senna đồ chơi sẽ rẻ hơn nhiều xe thật khi khởi điểm khoảng 375 bảng Anh (tương đương 11,5 triệu đồng). Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Senna cho dân chơi nhí.

