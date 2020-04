Chi tiết Range Rover Autobiography LWB gần 12 tỷ tại Hà Nội

Thương hiệu xe hơi hạng sang đến từ Anh quốc LandRover đã không còn quá xa lạ với người dùng tại Việt Nam. Thương hiệu này chỉ sản xuất các dòng xe SUV hạng sang Range Rover trải đều hầu khắp các phân khúc, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn mẫu xe sang trọng mà vẫn có khả năng Off-Road tốt. Range Rover được coi là dòng xe biểu tượng của thương hiệu đến từ Xứ sở sương mù với nhiều phiên bản khác nhau như: Range Rover Velar, Evoque, Discovery Sport... Tuy nhiên, riêng dòng xe Range Rover Autobiography LWB là phiên bản trục cơ sở dài lại không được phân phối chính hãng nên người dùng thường tìm đến hình thức nhập khẩu tư nhân. Range Rover Autobiography LWB 2020 mới sở hữu ngoại hình hầm hố với những đường nét thiết kế đậm phong cách quý tộc Anh. Chính vì vậy, khách hàng Việt yêu thích thiết kế của xe cùng với đó là loạt trang bị tiện nghi dẫn đầu dòng SUV hạng sang đình đám này. Phần đầu xe, Range Rover Autobiography LWB sử dụng lưới tản nhiệt kim loại sáng màu dạng tổ ong quen thuộc kèm logo thương hiệu. Cản trước của chiếc xe hơi mới Range Rover Autobiography LWB được tích hợp chi tiết nhôm, hốc gió to bản cùng loạt cảm biến. Xe sở hữ chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.200 x 2.220 x 1.868 (mm), đây là phiên bản trục cơ sở kéo dài đến 3.120 mm. Với kích thước trên, Range Rover Autobiography LWB đảm bảo cho một ngoại hình bề thế, không gian nội thất rộng rãi. Gương chiếu hậu của xe tích hợp camera lề, đèn xi-nhan LED cùng những tính năng như chỉnh/gập điện, sấy gương, chống chói... Cụm đèn hậu là chi tiết hãng xe Anh quốc "lười" thay đổi nhất trên Range Rover Autobiography LWB, phiên bản mới vẫn sở hữu thiết kế hình hộp 2 khoang đặc trưng sử dụng bóng LED. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch đa chấu, tay nắm cửa 2 màu có tính năng mở cửa thông minh, ống xả đôi và loạt cảm biến/camera lùi, phanh LED trên cao... Ngoài ngoại hình hấp dẫn, Range Rover Autobiography LWB còn chinh phục khách hàng bởi khoang nội thất rộng rãi, những vật liệu sử dụng ở đây đều cao cấp mang đến sự sang trọng cho xe. Vô lăng trên Range Rover Autobiography LWB mang phong cách quen thuộc của Land Rover với chất liệu bọc da, ốp gỗ có khả năng chỉnh điện nhớ vị trí. Trên tay lái của xe còn được tích hợp các phím bấm điều khiển hỗ trợ người lái và lẫy chuyển số. Ngay phía sau, Range còn được trang bị đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn kích thước 12,3 inch. Nhờ thông số kích thước lớn nên Range Rover Autobiography LWB mang đến cho khách hàng không gian ghế ngồi rộng rãi ở tất cả các vị trí. Tất cả các hàng ghế trên xe đều được bọc da thật cùng thiết kế phần đệm ghế dày giúp người dùng thoải mái nhất trong các chuyến đi xa và có khả năng chỉnh điện, massage, sưởi ấm/làm mát, nhớ vị trí ở hàng ghế trước. Hàng ghế sau có khoảng để chân 186 mm, các tính năng đều được điều chỉnh ở bệ tỳ tay với màn hình cảm ứng được tích hợp. Range Rover Autobiography LWB 2020 có hệ thống giải trí InControl Touch Pro Duo gồm 2 màn hình cảm ứng 10 inch trên bảng điều khiển trung tâm với nhiệm vụ giải trí và một cho điều khiển điều hòa, ghế trước kèm hệ thống âm thanh chuẩn 29 loa MerIdian. Xe không sử dụng cần số mà thay vào đó là cần số dạng núm xoay khá tiện dụng. Trang bị an toàn của xe bao gồm; Hệ thống kiểm soát phanh vào cua CBC, khóa vi sai điện tử ELD, lựa chọn địa hình khác nhau, Thích ứng với địa hình DR, hỗ trợ đổ đèo HDC với chế độ kiểm soát độ dốc, cảnh báo an toàn cho lái xe AD & hỗ trợ kiểm soát, cảnh báo vượt, Phanh khoảng cách, Cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo chệch làn, nâng hạ gầm, camera 360 độ, 12 túi khí... Range Rover Autobiography LWB sở hữu khối động cơ V8 - 5.0L SuperCharged cho công suất 518 mã lực và mô-men xoắn 625 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, chiếc SUV này có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Giá xe Range Rover Autobiography LWB phiên bản 2020 mới hiện đang được chào bán tới 11,9 tỷ đồng tại một đại lý tư nhân ở Hà Nội. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc theo diện không chính hãng, đây được xem là "đối thủ" khá mạnh của Porsche Cayenne Turbo S hay Bentley Bentayga. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover Autobiography - 5.0L V8.

