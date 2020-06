Chi tiết MINI Cooper S Clubman 2020 từ 2,279 tỷ tại Việt Nam

MINI Clubman S 2020 mới là chuyển thể hiện đại của Clubman Estate 1969 với đường nét tinh tế, đậm chất cổ điển. Cụm đèn trước hình tròn đặc trưng, công nghệ LED ánh sáng trắng xanh an toàn. Cụm đèn chính và sương mù bổ sung đèn định vị ban ngày dạng vòng tròn LED, giúp mẫu xe nổi bật khi di chuyển. Viền mạ chrome chạy dưới cửa kính, nóc xe màu tương phản tạo hiệu ứng phân cách nổi bật giữa 2 phần thân xe. Nét đặc trưng Anh quốc thể hiện qua bộ mâm đúc kích thước 18 inch của MINI Cooper S thế hệ mới, cụm đèn hậu LED lấy cảm hứng từ quốc kỳ Union Jack. Dù ngắm xe ở góc nào, người dùng có thể cảm nhận chất Anh quốc lịch lãm, trang nhã. Đặc biệt, MINI Cooper S Clubman 2020 giữ thiết kế cửa sau dạng kép mở sang hai bên tiện lợi. Cửa sau tích hợp tính năng mở thông minh bằng thao tác chân, giúp chủ xe dễ dàng tiếp cận khoang hành lý rộng rãi. Mẫu xe sở hữu khoang chứa đồ thể tích 360 lít, có thể mở rộng lên 1.250 lít nhờ khả năng sắp xếp linh hoạt của hàng ghế sau. Nội thất tùy chọn ghế da MINI Yours Lounge và Chester gồm màu nâu, đen và kem với họa tiết thêu cổ điển đậm chất Anh quốc. Chất liệu da cao cấp, kích thước trong mở rộng, 5 chỗ ngồi, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, hàng trước trang bị ghế chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí người lái. Hình ảnh London rực rỡ ánh sáng đêm Giáng sinh trở thành nguồn cảm hứng cho MINI Clubman 2020. Vòng tròn LED trung tâm có thể thay đổi màu sắc tùy chế độ lái, theo nhiệt độ hệ thống điều hòa hoặc sở thích người ngồi. Màn hình cảm ứng độ phân giải cao, giao diện bắt mắt điều khiển qua núm xoay trên bệ trung tâm. Ốp trang trí nội thất gồm nhiều điểm sáng thay đổi màu sắc khơi gợi hứng khởi cho người lái. MINI Cooper S Clubman 2020 có các lựa chọn màu sắc như: Trắng Pepper, Đỏ Chilli, Xám Emerald và Đen Midnight. Nội thất gồm 3 tuỳ chọn: Da MINI Yours Đen carbon, da Chester kem Satellite và da Chester nâu Malt. Thaco nhập khẩu xe nguyên chiếc từ châu Âu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Giá xe MINI Cooper S Clubman 2020 niêm yết từ 2,279 tỷ đồng dành cho phiên bản Cooper S. Với 6 cửa, 5 chỗ ngồi tiện nghi, mẫu xe mở ra cảm hứng cho hành trình thú vị. Video: Chi tiết MINI Cooper S Clubman thế hệ mới.

