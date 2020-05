Xe MINI Cooper "chanh xả" dùng 4 năm, lỗ chỉ 500 triệu đồng

Chiếc xe MINI Cooper Convertible 2016 trong bài viết này thuộc phiên bản mui trần, nó mới chỉ lăn bánh khoảng 30.000km trong 4 năm tại Việt Nam và mang biển tỉnh. Đây cũng chính là một trong những mẫu xe được MINI mang tới góp mặt tại Triển lãm BMW World Vietnam 2016. Mẫu xe sang cỡ nhỏ MINI Cooper Convertible 2016 sở hữu ngoại hình lớn hơn, nội thất thân thiện hơn, đồng thời hiệu suất cũng đã được gia tăng. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.850 x 1.727 x 1.415 mm cùng chiều dài cơ sở 2.495 mm. So với người tiền nhiệm, Cooper S Convertible dài hơn 98mm, rộng hơn 44m và trục dài cơ sở tăng 28mm. Phiên bản S có được lớp áo ngoài màu xanh ngọc bích. Trên nắp ca-pô là hai dải màu đen, mang lại điểm nhấn cho phần đầu xe. Cụm lưới tản nhiệt phía trước kết hợp với cụm đèn pha trong đặc trưng của MINI tạo nên điểm nhấn nổi bật ở ngoại thất. Đường gân dập mờ song song thẳng hàng với cửa xe cũng được giữ nguyên không thay đổi so với các đời cũ. Xe được trang bị vành la-zăng thiết kế kiểu mới với kích thước 17 inch. Có thể thấy khoang nội thất của MINI Cooper Convertible đời 2016 vẫn sử dụng loại nhựa cứng thường xuất hiện trên các mẫu xe nhỏ gọn điển hình, tuy nhiên ở chiếc Cooper này loại vật liệu giá rẻ đó lại được làm theo cách khá đặc biệt. Điểm nổi bật của khoang cabin chính là bảng điều khiển với một màn hình thông tin giải trí mới lớn tới 8,8 inch. Không giống với các bản Cooper Convertible trước đây, phiên bản 2016 sau khi trải qua quá trình thiết kế lại đã được loại bỏ hoàn toàn hệ thống đồng hồ đo công tơ mét “Openometer”. Thay vào đó, chức năng này đã được tích hợp trên màn hình trung tâm – nơi hiển thị các đồng hồ đo và tùy chọn hiển thị hea-up (màn hình ảo trên kính chắn gió). Vô lăng 3 chấu bọc da, hệ thống điều khiển âm thanh và giải trí dạng núm xoay... Các tùy chọn đáng chú ý khác trên Cooper Convertible bao gồm hộp số 6 cấp tự động, camera chiếu hậu, hệ thống định vị, màn hình hiển thị head-up, kiểm soát xe, hệ thống âm thanh cao cấp, nội thất bọc da, ghế trước có sưởi... Phiên bản mới đã được bổ sung thêm tùy chọn tấm vải mái Union Jack. Không gian khoang để đồ khi gập hàng ghế sau là 215L, con số này giảm chỉ còn 161L khi mở mui. Với sức mạnh 189 mã lực và mô-men xoắn 281Nm, Cooper S Convertible có thể bứt tốc nhanh chóng từ 0 – 96 km/h chỉ trong 6,7 giây. Xe được trang bị hệ thống Dynamic Stability Control, đây là hệ thống ổn định góc lái đặc trưng cực kỳ quan trọng của MINI Cooper S 2016. Theo EPA, mức tiêu thụ nhiên liệu của MINI Cooper S Convertible 2016 đạt khoảng 9,7 lít / 100km (đường kết hợp). Tại triển lãm BMW World Vietnam 2016, giá xe MINI Cooper Convertible 2016 đề xuất chính hãng là 1,898 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết đang được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ với giá 1,45 tỷ đồng, giảm khá ít so với một chiếc xe kén người chơi sau 4 năm sử dụng, đặc biệt đây lại là chiếc xe MINI mang biển tỉnh lẻ ở Việt Nam. Video: Chi tiết xe MINI Cooper Convertible 2016.

