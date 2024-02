Chi tiết Mercedes-Benz G500 giới hạn đính kim cương từ 4,46 tỷ đồng

Theo đó, Mercedes-Benz G500 bản đặc biệt này được trang bị gói ngoại thất Night Package với màu sơn hồng Rosewood Grey Magno, kết hợp cùng nóc màu đen Obsidian Black. Thiết kế của mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G500 phiên bản giới hạn đính kim cương không khác gì bản tiêu chuẩn ngoài bộ mâm đa chấu sơn đen 20 inch (lớn hơn 2 inch so với bản tiêu chuẩn). Về nội thất, các chi tiết bên trong khoang cabin của Mercedes-Benz G500 "Stronger Than Diamonds" đều được bọc da Nappa màu đen, đi cùng những đường chỉ thêu màu hồng làm điểm nhấn. Ở một số khu vực như: mặt lưng chìa khóa, bệ bước, tay nắm cửa hay tay nắm trên bảng taplo... đều được trang trí bằng hình ảnh viên kim cương cùng dòng chữ "Stronger Than Diamonds". Đáng chú ý, trên mỗi pin khóa cửa đều được đặt một viên kim cương thật có tổng khối lượng lên đến 1 carat. Người mua sẽ nhận được giấy chứng nhận của Hội đồng Trang sức RJC về chất lượng của những viên đá quý này. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G500 là động cơ V8 Biturbo 4.0L sản sinh công suất tối đa 421 mã lực và mô-men xoắn 610 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây và vận tốc tối đa 210 km/h. Được biết, Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds chỉ được sản xuất giới hạn khoảng 300 chiếc. Xe có giá khởi điểm khoảng 170.000 Euro (4,46 tỷ đồng), cao hơn 1 tỷ đồng so với G500 phiên bản tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds.

