EQG sẽ là SUV điện off-road hạng sang "đỉnh" nhất của Mercedes-Benz

Trong một dòng trạng thái được đăng tải trên X (Twitter), Mercedes-Benz đã công bố một vài hình ảnh đầu tiên về Mercedes-Benz EQG chạy điện và cho biết mẫu SUV này “sẽ sớm ra mắt”. Thương hiệu ngôi sao ba cánh vẫn giữ kín thông tin chi tiết về SUV điện Mercedes-Benz EQG nhưng cho biết mẫu xe này sẽ có khả năng off-road vượt trội, thứ vốn làm nên bản sắc của G-Class trong hàng chục năm qua. Về thiết kế, EQG gần như giống hệt G-Class, ngoại trừ phần mặt ca lăng được làm kín và hộp bánh xe hình vuông. Đây có vẻ là một nước đi an toàn của của Mercedes-Benz, bởi thiết kế của G-Class vẫn luôn được đánh giá cao, thậm chí đi tiên phong trong xu hướng “SUV hình hộp”. Ngoài ra, EQG cũng được bổ sung một vài chi tiết nhằm tăng tính khí động học như bộ vành đúc đặc biệt và các khe gió nhỏ ở vòm bánh sau. Theo những hình ảnh rò rỉ, nội thất của EQG cũng khá giống với đàn anh G-Class. Khách hàng vẫn có thể dễ dàng phân biệt hai xe thông qua sự khác biệt về kiểu dáng vô lăng, cần số và cách bố trí cụm điều khiển trung tâm. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng có thể xuất hiện trên G-Class thế hệ mới. Hiện chưa có nhiều thông tin về trang bị vận hành của EQG, nhưng Mercedes-Benz xác nhận xe sẽ có tới bốn mô-tơ điện. EQG có thể là mẫu xe đầu tiên được trang bị loại pin silicon mới với mật độ năng lượng dày đặc hơn so với pin than chì truyền thống, giúp cải thiện hiệu suất vận hành. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz EQG hoàn toàn mới còn có một chức năng đặc biệt mang tên G-Turn, cho phép xe quay 360 độ tại chỗ. Tính năng này sẽ phát huy tác dụng trong những trường hợp cần xoay xở trong không gian hẹp. Video: Hé lộ SUV Mercedes-Benz EQG chạy điện.

