Chi tiết Honda Cub CT125 phiên bản dành cho "phượt thủ"

"Nhà Cub" hay còn gọi là Cub House là showroom môtô đầu tiên tích hợp với một quán cà phê đến từ Honda. Đây là nơi ra mắt hàng loạt mẫu xe Honda Cub đặc biệt nhất trong gia đình nổi tiếng này cũng như trưng bày hàng loạt phụ kiện chính hãng dành riêng cho dòng xe Cub. Mới đây, một số thông tin đã cho biết Cub House chuẩn bị ra mắt một loạt phụ kiện phục vụ cho mẫu xe máy Honda CT125 mới - một mẫu xe Underbone đa dụng đến từ Honda tuyệt đẹp. Theo đó, xe máy Honda CT125 sẽ có những bộ trang bị hiện đại và phục vụ cho chiếc xe tốt hơn trong việc đi đa địa hình và có thể tùy chỉnh, tùy chọn theo ý muốn của người chơi. Các phụ kiện mới này dành cho chiếc xe cũng được đưa tất cả vào concept mới mang tên gọi "Time to Trail. Time out the way" với rất nhiều loại khác nhau. Như thế, người sở hữu những chiếc xe máy Honda CT125 sẽ tùy vào mục đích sử dụng như chạy phố, đi touring hay đi dã ngoại đều sẽ có những lựa chọn dành riêng cho chiếc xe của mình. Một bộ phụ kiện đầy đủ cho Honda CT125 mới được thiết kế bởi H2C bao gồm bảo vệ đèn pha, baga trước, khung bảo vệ thân máy, hộp dụng cụ, thùng hông, chắn bảo vệ tay lái, gá đỡ điện thoại... Ngoài ra, Cub House còn có một loạt trang bị khác đến từ các hãng đồ độ lớn như ghi đông từ Barkbusters, phuộc nhún từ Racing Bros và loạt đồ độ từ Stramtrail. Sau khi đầy đủ trang bị, chiếc xe Honda CT125 sẽ là một người bạn đồng hành đích thực của các phượt thủ trên đường đi khám phá trên một chiếc xe nhỏ gọn, không nhanh nhưng rất bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Nếu bạn là người sở hữu chiếc xe này, hãy đến ngay Cub House ở 13 địa chỉ trên toàn thế giới để kiếm cho mình một bộ phụ kiện ưng ý thôi. Video: Chi tiết Honda CT125 Hunter Cub thế hệ mới.

