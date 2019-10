Honda Super Cub độ bánh ôtô "siêu to khổng lồ" ở Tây Ninh

Vào khoáng năm 2010, những người chơi xe Indonesia đã nghĩ ra một phong cách độ mới để khiến dòng x e máy Honda Super Cub đình đám, giúp nó trở nên cá tính và độc đáo hơn trong khi vẫn không mất đi nhiều những đường nét nguyên bản. Được đặt tên là Street Cub, về cơ bản phong cách này sẽ thay thế phần đầu nguyên bản bằng ghi-đông trần, cắt ngắn dè sau và đem tới cho chiếc Super Cub cặp bánh với lốp lớn hơn. Sau đó, phong cách Street Cub đã nhanh chóng được dân chơi xe tại Đông Nam Á và thậm chí là ở các nước châu Âu như Anh Quốc ưa chuộng. Và kể từ đó, những bản độ Honda Street Cub với cặp bánh ngày càng "khủng" đã ra đời trên khắp Thế giới. Ban đầu bề rộng của vành mâm của những bản độ này chỉ lớn hơn một chút so với xe nguyên bản, sau đó các dân chơi đã tìm cách độ cả mâm của mô tô phân khối lớn và thậm chí là ôtô vào những chiếc Cub của mình. Tại Tây Ninh, một người chơi xe cũng đã tự tạo ra cho mình một bản độ Super Cub 82 đèn vuông đời cũ, chiếc Street Cub này nổi bật nhất ở cặp mâm nhiều nan đường kính 17 inch và bản rộng, do vốn là vành độ dành cho ô tô. Bọc xung quanh bộ mâm là lốp sau Michelin Road 4 của xe phân khối lớn với bản 190/55/17, bé hơn so với vành nhưng được cố lắp để khiến lốp bè ra, tròn trịa hơn. Đương nhiên một cặp mâm ô tô không thể lắp vừa được chiếc Super Cub nhỏ bé, chính vì vậy toàn bộ kết cấu của chiếc xe cũng đã được thay đổi theo. Ở phía sau, người chơi chỉ cần cắt bỏ dè "zin" của Super Cub, tuy nhiên mọi việc phức tạp hơn ở phía trước. Để có hốc bánh vừa với bộ mâm lốp lớn, cặp giảm xóc "giò gà" nguyên bản của Cub đã phải được nới rộng, đồng thời chuyển hệ thống phuộc ra bên ngoài và sử dụng giảm xóc sau Honda Dream II. Trong khi đó, bánh sau có bộ gắp hoàn toàn mới, được gia công từ thép ống. Các tai bắt phuộc trên khung cũng đã được nới rộng. Ngay cả những chiếc mâm cũng đã phải được chủ xe tiện moay-ơ riêng để lắp được bánh lớn. Cặp moay-ơ này đồng thời là điểm bắt những đĩa phanh, nâng cấp hệ thống phanh đùm lên thành phanh đĩa an toàn hơn. Để có giups xe Honda Cub độ bánh ôtô, động cơ nguyên bản của chiếc Super Cub cũng được nâng cấp lên máy của các dòng Honda 110 như Wave Alpha, Blade... và tỷ số truyền cuối của nhông sên đĩa lớn hơn. Kết thúc bản độ là chiếc yên solo nhưng có thể ngồi 2 người, cùng với yếm trước được cắt đôi và nới rộng bằng đai bạt. Video: Chi tiết Honda Super Cub độ phong cách cafe race.

