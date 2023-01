Changan Uni-T 2023 sắp bán ở Việt Nam giá hơn 700 triệu đồng?

Trong sự kiện ra mắt mẫu SUV hạng trung Changan Uni-T 2023 mới, hãng Changan đã giới thiệu cả mẫu xe Uni-T ở thị trường Philippines. So với UNI-K, Changan Uni-T 2023 vừa có kích thước nhỏ hơn vừa rẻ hơn. Tại thị trường Philippines, mẫu xe này có giá chỉ từ 1,679 triệu Peso (khoảng 708 triệu đồng). Tương tự UNI-K, Changan Uni-T 2023 của Trung Quốc cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Vision V mới nhất. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt hình không viền. Bên trong lưới tản nhiệt là những mắt lưới hình kim cương và được sơn cùng màu với thân xe. Trong khi đó, logo của hãng Changan ở lưới tản nhiệt khá giống với VinFast. Tiếp đến là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày cực mỏng nằm phía trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. Đèn pha LED nối liền với khe gió giả màu đen ở hai bên góc đầu xe. Chưa hết, mẫu xe SUV Changan Uni-T 2023 còn có nẹp hốc bánh và nẹp sườn bằng nhựa màu đen. Tay nắm cửa phía trước nằm chìm vào thân xe trong khi đó tay nắm cửa sau được đặt trên cột C, mang đến thiết kế liền lạc, mượt mà. Trong khi đó, các cột của xe được sơn màu đen, tạo ra hiệu ứng nóc "trôi nổi". Đằng sau, Changan Uni-T 2023 được trang bị cánh gió mui chia làm đôi, tạo thành hình chữ "V" trên nóc và đèn hậu nhỏ gọn, ôm lấy 2 góc đuôi xe. Thêm vào đó là khe gió giả hình tam giác trên cản sau, 4 đầu ống xả giả hình thang và bộ khuếch tán gió thể thao. Mở cửa và bước vào bên trong, người lái sẽ bắt gặp vô lăng vát đáy thể thao và màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm. Bên dưới là cửa gió điều hòa trung tâm, được bao quanh bằng ốp màu bạc. Ngoài ra, xe còn có ghế bọc da và chỉ khâu màu đỏ, tạo cảm giác thể thao. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe được trang bị sạc điện thoại thông minh không dây, cần số như cần đẩy máy bay, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và núm xoay chọn chế độ lái. Những trang bị đáng chú ý khác của Changan Uni-T 2023 tại thị trường Philippines bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa tự động với các nút cảm ứng, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Auto Parking Assist. Đó là chưa kể đến những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tự lái ở tốc độ thấp khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Changan Uni-T 2023 tại thị trường Philippines là động cơ xăng Blue Core 4 xi-lanh, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Xe có tổng cộng 3 chế độ lái, bao gồm Normal, Eco và Sport. Là SUV cỡ C, Changan Uni-T 2023 sở hữu kích thước bao gồm chiều dài 4.515 mm, chiều rộng 1.870 mm, chiều cao 1.565 mm và chiều dài cơ sở 2.710 mm. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V và Mazda CX-5. Video: Xem chi tiết Changan Uni-T 2023 tại Thái Lan.

