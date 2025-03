Lexus RX hybrid 2025 sắp bán tại Việt Nam, khoảng 3,5 tỷ đồng

Theo các đại lý cho biết, sau khi ra mắt Lexus RX hybrid 2025 mới, hai phiên bản RX 350 Luxury và RX 350 F Sport sẽ không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Hiện tại, dòng xe RX tại Việt Nam bao gồm các phiên bản RX 350 Premium, RX 350h Premium, RX 350h Luxury và RX 500h F Sport Performance. Mức giá xe Lexus RX hybrid 2025 cho hai biến thể gồm RX 350h Premium và RX 350h Luxury, với mức giá dự kiến tương ứng hơn 3,5 tỷ đồng và hơn 4,3 tỷ đồng. Mức giá hiện hành của RX 350 Premium là 3,43 tỷ đồng trong khi RX 500h F Sport Performance được niêm yết với giá 4,94 tỷ đồng. Lexus RX 350h Premium và Luxury sử dụng động cơ hybrid 2.5L, đây là lần đầu tiên Lexus trang bị động cơ này cho dòng RX. Hệ thống hybrid này đem lại công suất 247 mã lực kèm theo pin NiMH tự sạc. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, RX 350h Premium và Luxury còn được đánh giá cao về mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo website Lexus Trung Đông, mức tiêu thụ của RX 350h chỉ từ 4,8 lít xăng/100 km, tương đương với Toyota Vios tại Việt Nam (4,9 lít/100 km đường hỗn hợp). Tuy nhiên, thông số cụ thể về mức tiêu hao nhiên liệu của RX 350h tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. So với RX 350 Premium, bản RX 350h Premium sẽ được trang bị thêm một số tính năng nâng cấp như: Màn hình hắt kính (HUD). Vô-lăng tích hợp phím cảm ứng. Camera 360 độ. Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Bên trong khoang lái, Lexus RX 350h vẫn giữ lại những trang bị hiện đại như: Màn hình 14 inch trung tâm. Màn hình điều khiển sau vô-lăng. Ghế chỉnh điện tích hợp sưởi/làm mát. Hệ thống âm thanh Mark Levinson. Điều hòa tự động 3 vùng. Cửa sổ trời toàn cảnh... Ngoài ra, gói an toàn Lexus Safety System+ 3.0 dự kiến vẫn sẽ có trên cả hai phiên bản RX 350h Premium và RX 350h Luxury. Về thiết kế, RX 350h Luxury và Premium không có nhiều khác biệt so với các phiên bản xăng tương ứng. Cả hai phiên bản sử dụng bộ mâm 21 inch, với màu xám trên bản Luxury và phay hai tông màu trên bản Premium. Với những nâng cấp đáng kể về công nghệ, động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tính năng an toàn cao cấp, Lexus RX Hybrid 2025 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV hạng sang. Lexus RX hybrid 2025 mới dự kiến ra mắt vào tháng 4 với mức giá từ 3,5 tỷ đồng, mẫu xe này sẽ mang đến cho khách hàng Việt Nam một lựa chọn mới đầy ấn tượng. Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Lexus RX 350H 2025 mới.

Theo các đại lý cho biết, sau khi ra mắt Lexus RX hybrid 2025 mới, hai phiên bản RX 350 Luxury và RX 350 F Sport sẽ không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm. Hiện tại, dòng xe RX tại Việt Nam bao gồm các phiên bản RX 350 Premium, RX 350h Premium, RX 350h Luxury và RX 500h F Sport Performance. Mức giá xe Lexus RX hybrid 2025 cho hai biến thể gồm RX 350h Premium và RX 350h Luxury, với mức giá dự kiến tương ứng hơn 3,5 tỷ đồng và hơn 4,3 tỷ đồng. Mức giá hiện hành của RX 350 Premium là 3,43 tỷ đồng trong khi RX 500h F Sport Performance được niêm yết với giá 4,94 tỷ đồng. Lexus RX 350h Premium và Luxury sử dụng động cơ hybrid 2.5L, đây là lần đầu tiên Lexus trang bị động cơ này cho dòng RX. Hệ thống hybrid này đem lại công suất 247 mã lực kèm theo pin NiMH tự sạc. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, RX 350h Premium và Luxury còn được đánh giá cao về mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo website Lexus Trung Đông, mức tiêu thụ của RX 350h chỉ từ 4,8 lít xăng/100 km, tương đương với Toyota Vios tại Việt Nam (4,9 lít/100 km đường hỗn hợp). Tuy nhiên, thông số cụ thể về mức tiêu hao nhiên liệu của RX 350h tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. So với RX 350 Premium, bản RX 350h Premium sẽ được trang bị thêm một số tính năng nâng cấp như: Màn hình hắt kính (HUD). Vô-lăng tích hợp phím cảm ứng. Camera 360 độ. Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Bên trong khoang lái, Lexus RX 350h vẫn giữ lại những trang bị hiện đại như: Màn hình 14 inch trung tâm. Màn hình điều khiển sau vô-lăng. Ghế chỉnh điện tích hợp sưởi/làm mát. Hệ thống âm thanh Mark Levinson. Điều hòa tự động 3 vùng. Cửa sổ trời toàn cảnh... Ngoài ra, gói an toàn Lexus Safety System+ 3.0 dự kiến vẫn sẽ có trên cả hai phiên bản RX 350h Premium và RX 350h Luxury. Về thiết kế, RX 350h Luxury và Premium không có nhiều khác biệt so với các phiên bản xăng tương ứng. Cả hai phiên bản sử dụng bộ mâm 21 inch, với màu xám trên bản Luxury và phay hai tông màu trên bản Premium. Với những nâng cấp đáng kể về công nghệ, động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tính năng an toàn cao cấp, Lexus RX Hybrid 2025 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV hạng sang. Lexus RX hybrid 2025 mới dự kiến ra mắt vào tháng 4 với mức giá từ 3,5 tỷ đồng, mẫu xe này sẽ mang đến cho khách hàng Việt Nam một lựa chọn mới đầy ấn tượng. Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Lexus RX 350H 2025 mới.