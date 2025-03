Cận cảnh dự án kè kênh gần 200 tỷ vỡ nát ở Bắc Ninh

Tại khu vực bờ kè sông Chì (xã Mộ Đạo, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đang xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bê tông bị bong, gãy, rơi xuống sông nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương. Người dân cho biết, tình trạng bờ kè sông Chì bị sạt lở xảy ra kéo dài đã gần 1 năm, họ cũng đã có nhiều ý kiến lên cấp chính quyền nhưng các đơn vị liên quan vẫn không có biển cảnh báo, không chăng dây phản quang hay khắc phục. Tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, nhiều đọan khối bê tông đã bị bong, gãy, rơi hẳn xuống sông. Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực kè sông Chì bị sạt lở nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ cầu Trằm đến điều tiết Chì) là dự án nhóm B, với loại công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công trình thủy lợi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Dự kiến số vốn ban đầu của dự án là 199,95 tỷ đồng, nhưng được điều chỉnh xuống hơn 192 tỷ đồng. Tăng thời gian thực hiện từ năm 2021-2024, thành năm 2021 - 2024, tiếp đến 2025. Điều chỉnh tăng giảm một số đoạn nạo vét, cứng hóa như: Cứng hóa bờ kênh phục vụ khai thác, quản lý, vận hành công trình kết hợp giao thông nội đồng với tổng chiều dài khoảng 18.000m xuống 16.185m. Mặc dù dự án vẫn đang làm nhưng đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo lãnh đạo UBND xã Mộ Đạo, khi thi công nhà thầu cũng làm ảnh hưởng đến tường rào, bờ cổng của một số hộ dân nhưng nhiều lần liên hệ nhà thầu không được. Hiện nay, đường đã bị hỏng hết xã cũng đã kiến nghị lên thị xã và Ban Quản lý. Đường giao thông bị sụt lún nghiêm trọng tại đoạn kênh bờ sông Chì thuộc Dự án cảo tạo, nâng cấp kênh Tào Khê nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương. Chất lượng công trình đang là câu hỏi lớn được người dân đặt ra đối với bờ kè tại kênh đoạn sông Chì. Dự án kè kênh gần 200 tỷ đồng vẫn đang làm nhưng đã hư hỏng nhiều đoạn.

