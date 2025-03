Hot Face Sao Việt: Hương Giang nhuận sắc sau sinh

Tin tức sao Việt 6/3: Diễn viên Hương Giang được khen nhuận sắc sau sinh. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Diễn viên Lê Phương chia sẻ hình ảnh tươi tắn ở hậu trường phim. Ảnh: FB Lê Phương Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi tình tứ dạo phố. Ảnh: FB Thuy Anh Le Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa hậu Tiểu Vy chung khung hình. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe nhan sắc trẻ trung, tận hưởng cuộc sống viên mãn tuổi 54. Ảnh: FB Giang My Nguyen Ca sĩ Lệ Quyên khoe ảnh vóc dáng tuổi 44, tự so sánh "không khác là bao" so với lúc 24 tuổi. Ảnh: FB Lệ Quyên Ca sĩ Chi Pu diện sườn xám, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày tại Trung Quốc. Ảnh: FB Chi Pu Diễn viên Khả Ngân được tặng hoa sớm dịp 8/3. Ảnh: FB Khả Ngân Diễn viên Phanh Lee theo đuổi phong cách quý bà khi diện áo lông, đeo trang sức sang trọng. Ảnh: FB Phương Anh Lê Hoa hậu Hương Giang tận hưởng từng khoảnh khắc khi du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang

