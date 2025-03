Mercedes-Maybach GLS480 mới cứng chạy 230km rao bán lỗ cả tỷ đồng

Mức giá xe Mercedes-Maybach GLS480 4Matic dễ tiếp cận nhất hiện nay trong phân khúc SUV siêu sang với chỉ gần 9 tỷ đồng, rẻ gấp 3 đến 4 lần các xe Bentley Bentayga cũng như Rolls-Royce Cullinan, tuy nhiên, không phải chủ xe nào cũng ưng Mercedes-Maybach GLS480 4Matic như trường hợp trong bài viết này. Cụ thể là sau khi trải nghiệm có 230 km, 1 đại gia quyết định bán lại chiếc SUV Mercedes-Maybach GLS480 4Matic siêu sang của mình. Xe được đăng ký lần đầu vào tháng 1/2025 và hiện đang được chào bán với mức giá khoảng 7,xxx tỷ đồng (có thể thương lượng). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá xe mới gần 9 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-Maybach GLS480 4Matic đời 2022 này hiện mang màu đồng nhưng đây là bộ áo được dán bằng đề-can, nguyên bản xe có màu trắng, còn nội thất là màu nâu-kem. So với anh cả Mercedes-Maybach GLS600, nhìn lướt qua ngoại hình, phiên bản SUV siêu sang giá rẻ như của Mercedes-Maybach GLS480 4Matic không khác gì mấy ngoài la-zăng nhỏ hơn 1 inch, logo 480 phía đuôi xe... Nội thất của xe Mercedes-Maybach GLS480 4Matic cũng rất đẳng cấp với hàng ghế sau có 2 ghế VIP, dễ dàng ngả tối đa 43,5 độ, có trang bị máy tính bảng đa chức năng có thể tháo rời, 2 màn hình giải trí MBUX rất cao cấp, bàn làm việc gấp gọn, rèm chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, ly champagne xa xỉ cùng nhiều tiện ích đỉnh cao khác. Điểm khác biệt lớn nhất của Mercedes-Maybach GLS480 4Matic so với Mercedes-Maybach GLS600 4Matic chính là hệ truyền động, nằm bên dưới chiếc SUV siêu sang này là khối động cơ 6 xy-lanh, dung tích 3.0 lít, tăng áp nhận được nhiều sự ưu đãi về thuế so với V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép của xe GLS600. Trái tim này trên chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS480 4Matic tại Việt Nam này sẽ sản sinh công suất tối đa 367 mã lực tại dải vòng tua 5.500-6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1.600-4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe thông qua hộp số 9 cấp 9G-Tronic. Video: Trải nghiệm SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 480.

