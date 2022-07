Changan UNI-V 2022 từ 455 triệu đồng, "uống" chỉ 1,59 lít xăng/100km

Tại triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2022 diễn ra tại Trung Quốc, hãng Changan đã chính thức vén màn 2 phiên bản mới của dòng xe UNI-V 2022 mới, đó là 2.0T và iDD. Nếu như phiên bản 2.0T dùng động cơ xăng thì iDD lại là xe plug-in hybrid (PHEV). Trước đây, mẫu sedan Changan UNI-V của Trung Quốc này chỉ được trang bị động cơ xăng 1.5L. Ở phiên bản 2.0T, Changan UNI-V 2022 dùng động cơ xăng Blue Whale 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L mới, sản sinh công suất tối đa 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm khá mạnh mẽ. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động 8 cấp, đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng. Trong khi đó, Changan UNI-V iDD 2022 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, mô-tơ điện và cụm pin lithium-sắt-photphat LiFePO4 với dung lượng 18,4 kWh. Động cơ xăng này tạo ra công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 168 mã lực và 330 Nm Hệ truyền động kể trên cho phép Changan UNI-V iDD 2022 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 6 giây. Đặc biệt, mẫu sedan hạng C này có thể chạy được 100 km chỉ bằng mô-tơ điện và có lượng xăng tiêu thụ trung bình 1,59 lít/100 km. Ngoài ra, xe hỗ trợ cả hệ thống sạc nhanh và sạc chậm tại nhà. So với phiên bản 1.5L cũ, Changan UNI-V 2022 vẫn giữ lại thiết kế ngoại thất thể thao và khí động lực học. Hãng Changan chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất của xe như khe gió hình tam giác cỡ lớn mới ở hai góc đầu xe và bộ vành hợp kim 18 inch sơn màu đen bóng, nằm trong lốp Continental MC6. Trong khi đó, lưới tản nhiệt tràn viền, cụm đèn pha thanh mảnh, hốc gió trung tâm, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, đèn hậu vắt ngang đuôi xe và bộ khuếch tán gió phía sau của Changan UNI-V 2022 không thay đổi so với phiên bản 1.5L cũ. Riêng phiên bản 2.0T còn có thêm một khe gió nhỏ nằm phía trên lưới tản nhiệt, 4 ống xả phía sau và bộ body kit thể thao, bao gồm cánh lướt gió dưới đầu xe cũng như bên sườn. Trong khi đó, Changan UNI-V iDD 2022 chỉ có 2 ống xả. Bên trong Changan UNI-V 2022 là không gian nội thất có thiết kế hiện đại và công nghệ cao như phiên bản 1.5L cũ. Đây vốn là thế mạnh của mẫu sedan hạng C này nên hãng Changan quyết định không thay đổi điều đó Điểm nhấn nội thất của Changan UNI-V 2022 nằm ở vô lăng vát cả trên lẫn dưới, cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô, ghế bọc da và cần số ngắn. Bên cạnh đó là 2 màn hình nằm cao trên mặt táp-lô, bao gồm cả bảng đồng hồ kỹ thuật số, và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ lớn phía dưới. Tương tự phiên bản 1.5L cũ, Changan UNI-V 2022 cũng sở hữu kích thước khá lớn so với những mẫu sedan hạng C thông thường khác. Cụ thể, xe có chiều dài 4.705 mm, chiều rộng 1.838 mm, chiều cao 1.430 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Changan UNI-V 2022 bản 2.0T dao động từ 129.900 - 139.900 Nhân dân tệ (khoảng 455 - 490 triệu đồng). Trong khi đó, giá bán của phiên bản iDD chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic và Toyota Corolla ở thị trường tỷ dân này. Video: Chi tiết sedan giá rẻ Changan UNI-V 2022 tại Trung Quốc.

