Cận cảnh xe bọc thép chống đạn Mercedes-Benz S680 Guard 2022

Triển lãm Ô tô Munich 2021 hiện đang diễn ra tại Đức dường như là "sân chơi" của hãng Mercedes-Benz. Tham gia sự kiện này, thương hiệu ngôi sao 3 cánh đã trưng bày dàn sản phẩm mới vô cùng hùng hậu. Một trong những mẫu xe được trưng bày ở triển lãm này là Mercedes-Benz S680 Guard 2022 mới. Lần đầu tiên được hé lộ vào hồi cuối tháng 7 năm nay, mẫu xe sang Mercedes-Benz S680 Guard 2022 vốn là xe bọc thép chống đạn. Bên ngoài, mẫu xe này trông không có nhiều khác biệt so với Mercedes-Benz S-Class thông thường. Tuy nhiên, trên thực tế, nó lại được trang bị lớp vỏ bọc thép chống đạn VR10. Nhờ đó, xe có thể bảo vệ người ngồi bên trong khỏi những loại súng cỡ nhỏ. Tiếp đến là cửa sổ được làm từ vài lớp kính và polymer nhựa nhiệt dẻo, dày hơn 1 cm so với Mercedes-Benz S-Class thông thường. Kính cửa sổ này sẽ vẫn trụ được dù bị súng cỡ nhỏ bắn vài lần và từ những góc bắn khác nhau. Ngoài súng, Mercedes-Benz S680 Guard 2022 chống đạn còn chịu được sức công phá của lựu đạn và xe gắn thiết bị nổ. Được biết, mẫu xe này đạt điểm số cao nhất ở các hạng mục như khả năng bảo vệ của nóc, sàn và sườn xe. So với S-Class, Mercedes-Benz S680 Guard 2022 đương nhiên sẽ nặng hơn. Do đó, hãng Mercedes-Benz đã trang bị hệ thống cơ điện tử mới cho S680 Guard để người dùng có thể đóng/mở cửa xe dễ dàng hơn. Thêm vào đó là hệ thống kéo kính cửa sổ bằng thủy lực dự phòng, đảm bảo kính có thể kéo lên dù điện trên xe bị ngắt. Chưa hết, khoang hành khách của Mercedes-Benz S680 Guard 2022 còn được tách biệt hoàn toàn so với môi trường bên ngoài và có hệ thống cung cấp oxy tích hợp. Điều đó có nghĩa là những vụ tấn công bằng lựu đạn cay hay khí độc sẽ không ảnh hưởng đến hành khách ngồi trong xe. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Mercedes-Benz S680 Guard 2022 bao gồm hệ thống dập lửa với tính năng kích hoạt tự động, còi hụ, đèn nháy, radio, hệ thống báo động và lốp run-flat Michelin PAX tiêu chuẩn. "Trái tim" của Mercedes-Benz S680 Guard 2022 là khối động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm từ tua máy 2.000 vòng/phút, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động cơ này đi kèm các te hoàn toàn bằng nhôm, dây đai nguyên khối, piston nén, trục khuỷu nhiệt luyện và hệ thống đánh lửa nhiều bu-gi. Tại thị trường Đức, Mercedes-Benz S680 Guard 2022 có 2 phiên bản 4 chỗ và 5 chỗ. Giá bán của mẫu xe bọc thép chống đạn này khởi điểm từ 457.100 Euro (khoảng 12,3 tỷ đồng). Theo hãng Mercedes-Benz, thời gian lắp ráp xong một chiếc S680 Guard này là 51 ngày. Video: Chi tiết Mercedes-Benz S680 Guard 2022 bọc théo, chống đạn.

