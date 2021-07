Mercedes-Benz 190SL tại Sài Gòn, xế cổ tiền tỷ hơn 60 năm tuổi

Tại thị trường Việt Nam, hãng ôtô Đức thống trị phân khúc xe hơi hạng sang với loạt sản phẩm dành cho nhiều đối tượng khách hàng, trong khi đó các dòng xe hiệu năng cao của Mercedes-Benz cũng thu hút không ít sự quan tâm từ khách hàng Việt. Chưa dừng lại ở đó, những tay chơi xe Mercedes-Benz cổ tại nước ta cũng rất tích cực săn lùng các mẫu xe mang logo ngôi sao ba cánh có thâm niên hàng chục năm tuổi. Điển hình nhất là vị chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz 190SL hàng hiếm xuất hiện trong bài viết, anh là một người có niềm đam mê mãnh liệt với xe cộ và sở hữu một bộ sưu tập gồm những tên tuổi hàng đầu trên thế giới. Mới đây nhất, mẫu xe cổ "hàng hiếm" tại Việt Nam đã bất ngờ được chủ nhân lựa chọn để dạo phố, trước đó rất khó để bắt gặp chiếc 190SL với lớp sơn bạc này lăn bánh trên đường phố Sài thành. Theo chia sẻ của chủ xe, Việt Nam hiện đang có khoảng 3 chiếc Mercedes-Benz 190SL. Mẫu xe mui trần được sản xuất từ giai đoạn tháng 5/1955 đến tháng 2/1963, nguyên mẫu đầu tiên của 190SL được Mercedes-Benz trình làng tại New York Auto Show 1954. Đây là mẫu xe được xem như phiên bản thể thao giá rẻ nằm dưới chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster huyền thoại. Mặc dù đã có tuổi đời lên đến hơn 60 năm nhưng thiết kế ngoại thất của dòng 190SL vẫn mang một vẻ đẹp bất tận và tinh tế. Về tổng thể, Mercedes-Benz 190SL và 300SL có thiết kế khá tương đồng. Hãng xe hơi nước Đức đã cố gắng tái hiện lại diện mạo của chiếc 300SL Roadster trên nền tảng khung gầm dòng sedan W121 cỡ nhỏ - người tiền nhiệm của thế hệ E-Class ngày nay. Nhằm giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất, 190SL không sử dụng kết cấu khung thép ống dạng không gian siêu nhẹ như trên 300SL Roadster nhưng vẫn được trang bị các công nghệ tiên tiến hàng đầu lúc bấy giờ như: hệ thống treo hoàn toàn độc lập, hệ thống xương đòn kép ở phía trước và trục xoay ở phía sau. Cản trước của mẫu xe cổ độc đáo sở hữu lưới tản nhiệt nan ngang với logo ngôi sao ba cánh bằng kim loại, phía sau là bộ kèn mới của thương hiệu Bosch vừa được chủ xe thay mới cách đây chưa lâu. Cản va trước và sau xe được đánh bóng lại trông không khác gì một chiếc xe vừa xuất xưởng. Cụm đèn pha tròn được viền chrome và đèn xi-nhan đặt phía bên dưới. Nắp ca-pô của Mercedes-Benz 190SL được dập gân nổi uốn lượn và có kiểu mở ngược khá thú vị. So với những chiếc ôtô ngày nay, Mercedes-Benz 190SL có phần nhỏ bé hơn về kích thước tổng thể. Mẫu xe mui trần có số đo “ba vòng” khiêm tốn khi chiều dài x rộng x cao lần lượt chỉ là 4.290 x 1.740 x 1.320 mm, trục cơ sở dài 2.400 mm và nặng 1.160 kg. Khu vực các hốc bánh xe gây ấn tượng với những đường gân mạnh mẽ và ốp sườn xe bằng kim loại. Xe sử dụng bộ mâm đậm chất cổ điển được mạ chrome sáng bóng, kết hợp với bộ lốp BF Goodrich viền trắng có giá 2.500 USD tạo cho xe vẻ ngoài đầy kiêu sa. Điểm nhấn trên phần thân xe không thể không kể đến bộ mui xếp có màu đỏ vô cùng nổi bật, mui xe có thể mở hoặc gập bằng tay một cách dễ dàng. Ngoài ra, Mercedes-Benz còn cung cấp cho các khách hàng khi mua 190SL với tuỳ chọn mui cứng có thể tháo rời tuy nhiên lại không có được sự cơ động như phần mui xếp. Bộ mui màu đỏ rực và lớp sơn bạc thời thượng chính là sự kết hợp hoàn hảo thu hút không ít ánh mắt tò mò mỗi khi xe lăn bánh trên đường phố Sài Gòn. Đuôi xe được vuốt dài quyến rũ, cụm đèn hậu đặt dọc, tên xe và logo của Mercedes-Benz được đính trên cốp xe. Nắp xăng nằm bên phía tay phải và bình nhiên liệu trên xe có dung tích 65 lít. Một số điểm nổi bật trên 190SL bao gồm: kính chắn gió thể thao Perspex chuyên dành cho xe đua, xe chỉ có 1 gương chiếu hậu nằm bên phía người lái, cửa bọc nhôm,... Tiến vào bên trong, toàn bộ khoang nội thất được bọc da sử dụng tông màu đỏ làm chủ đạo. Vô-lăng trên xe có dạng 2 chấu đơn giản, ghế ngồi tạo cảm giác khá thoải mái và thảm lót sàn đồng màu nội thất. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ cơ được bố trí hài hoà, không gây rối mắt cho người lái. Đa phần các chi tiết bên trong cabin đều được làm từ kim loại tạo cảm giác xa xỉ cho hành khách ngồi trong, khu vực ghế phụ được bổ sung một chiếc đồng hồ cơ và hộc để đồ nhỏ Nằm bên dưới nắp ca-pô Mercedes-Benz 190SL là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng SOHC có dung tích 1.9 lít đã được cắt bỏ đi 2 xy-lanh so với chi tiết trên chiếc 300SL. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 104 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 142 Nm. Sức mạnh được truyền đến trục sau thông qua hộp số sàn 4 cấp giúp cho xe có thể đạt được tốc độ tối đa 173 km/h vào thời hoàng kim nhất. Xe đã được chủ nhân trùng tu lại một số chi tiết của động cơ để có thể hoạt động trơn tru trong nhiều năm nữa. Trong suốt giai đoạn từ năm 1955-1963, đã có tổng cộng 25.881 chiếc Mercedes-Benz 190SL được sản xuất và bán ra cho các khách hàng trên thế giới trước khi bị thay thế bởi dòng xe 230SL (W113). Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, mẫu xe mui trần hơn 60 năm tuổi trở thành món hàng được những tay chơi xe cổ săn lùng và sưu tập. Thậm chí một số người còn bỏ ra hàng trăm ngàn USD để mua lại những chiếc 190SL tuỳ vào tình trạng cũng như độ nguyên bản của xe. Video: Giới thiệu xe cổ Mercedes-Benz 190 SL Roadster.

