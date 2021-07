Cận cảnh Toyota Fortuner VXR bản Trung Đông hơn 900 triệu đồng

Chiếc Toyota Fortuner VXR 2021 mới này chính là phiên bản cao cấp nhất trong 3 phiên bản EXR, GXR và VXR tại thị trường Trung Đông. Tại Trung Đông, Fortuner máy xăng 4.0 có giá 147.000 AED (khoảng 920 triệu đồng). So với các phiên bản Fortuner đang phân phối chính hãng tại thị trường Việt, Fortuner VXR 2021 mang nhiều điểm khác biệt nằm ở trang trí ngoại thất. Phần đầu xe có thêm logo chữ “FORTUNER” bắt mắt, trong khi lưới tản nhiệt và ốp cản trước, “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch mang thiết kế giống như Toyota Fortuner bản máy xăng 2.7L và dầu 2.8L 4x4 AT ở Việt Nam. Điểm nổi bật của phiên bản này chính là cấu hình động cơ V6 dung tích 4.0L, động cơ này còn lớn hơn nhiều so với cả mẫu xe Land Cruiser Prado đang bán ở Việt Nam. Động cơ V6 4.0L hút khí tự nhiên trên Fortuner VXR 2021 cho công suất tối đa 235 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 375Nm có được từ vòng tua 3.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống hai cầu (4x4; bán thời gian; có khoá vi sai cầu sau) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Tại Việt Nam, những chiếc Fortuner đời cũ được đưa về Việt Nam trong gian đoạn từ năm 2006 – 2009 dưới dạng nhập khẩu tư nhân, bản “SRS” nhập Trung Đông sử dụng động cơ V6 4.0L này chắc chắn không hề xa lạ với nhiều người. Ở đời cũ, Fortuner dùng hộp số tự động 4 cấp cũ “uống” khá nhiều xăng, điều này khiến người dùng lắc đầu ngao ngán! Động cơ V6 4.0L trên Fortuner vẫn được ưa chuộng và sản xuất dành cho thị trường Trung Đông, bởi vì nơi có giá xăng “rẻ như nước” thì tiêu chí tiêu hao nhiên liệu không được trú trọng. Theo Toyota, khi kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, động cơ V6 4.0L trên Fortuner VXR có mức tiêu hao trung bình 9.6L/100km.Toyota Fortuner VXR thế hệ mới sở hữu nội thất bọc da màu cam (Saddle Tanned) khá đẹp mắt. Trang bị đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog và màn hình hiển thị đa thông tin 4.2 inch. Màn hình cảm ứng 8 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto, có hỗ trợ định vị Navigation, âm thanh 6 loa, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số. Fortuner VXR 2021 đi kèm với nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái như cảnh báo chệnh làn đường. Bên cạnh một số công nghệ an toàn chủ động như cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Hàng ghế phía sau của Fortuner VXR 2021 có cặp màn hình giải trí, trang bị không tìm thấy trên Fortuner bản cao cấp ở Việt Nam. Nếu muốn sở hữu một chiếc Toyota Fortuner hàng độc, động cơ xăng V6 mạnh mẽ, thì Fortuner VXR 2021 bản Trung Đông là một lựa chọn khác biệt dành cho khách hàng Việt. Tuy nhiên, ngày nay ít có khách hàng nào chịu chơi nhập Fortuner bản Trung Đông, vì giá sau thuế sẽ cao khiến nó “không đáng chơi” như Land Cruiser hay Land Cruiser Prado Video: Chi tiết Toyota Fortuner VXR thế hệ mới bản Trung Đông.

